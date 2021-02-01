Dışişleri Bakanlığı’ndan Myanmar açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da gerçekleştirilen askeri müdahaleye ilişkin, “Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da mevcut hükümete yönelik gerçekleştirilen askeri müdahaleye yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır. Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz.

Myanmar’da halkın serbest iradesiyle oluşan yeni Parlamentonun en kısa sürede toplanması, seçilmiş liderlerin ve demokratik kurumların önüne konulan engellerin süratle kaldırılması çağrısında bulunuyoruz. Bu vahim gelişmenin Myanmar’da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. (İHA)