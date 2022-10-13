Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı döneminde ABD tarafından yayımlanan ve Türkiye’ye yönelik temelsiz ithamlar içeren başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı .

Bakanlıktan yapılan açıklamada “ABD tarafından Ekim 2019’dan bu yana Suriye bağlamında ‘Ulusal Acil Durum’ başlığıyla yayınlanmakta olan başkanlık kararnamesi 12 Ekim 2022 tarihinde aynen yinelenmiştir. Ülkemiz hakkında temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Kararnamede Türkiye’nin terörle mücadele, sınır güvenliğini korumak, Suriye’den kaynaklı bölücü terör tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na dair yer verilen iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyinin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra ettiğimiz Barış Pınarı Harekatı bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır. PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin harekat bölgesinden çıkarılmasını temin etmiştir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur.”

Açıklamada ayrıca ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile angajmanını sonlandırması ve 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesinin beklendiği ifade edildi. (AA)