Dışişleri Bakanlığı 75 memur alacak

Dışişleri Bakanlığı, açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre 75 Aday Meslek Memuru alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Giriş sınavı başvuruları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 18.00’de sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9. derece kadrolara yapılabilecek.

Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…