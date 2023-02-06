Dışarda ve içerde patlayan balonlar!

ABD yine bir balon haberle gündemi oluşturdu!

Çin’e ait casusluk balonunun ABD tarafından düşürüldüğü haberlere yansıyınca dur bir bakayım ABD’nin hangi eyaletinde düşürülmüş dedim.

Meğer balon Atlantik Okyanusu üzerinde düşürülmüş!

Çin de zaten balonun hava tahmin için kullanılan bir balon olduğunu ve rüzgar ve teknik nedenlerden kontrolden çıktığını söyledi.

Oysa ki balonun bir tehdit olmadığını ABD açıkladı diye başlık yapılsa bu kadar ilgi çekici olamazdı!

İşte algılar böyle yönetiliyor.

Uzayda uydusu, siber sistemleri ve güçlü bir istihbarat ağı olan Çin casusluk için balona ihtiyaç duymaz.

Kaldı ki ABD karşısında Çin’in, İran gibi ağır ambargo altında olduğu ortaydayken böyle bir haber balondan başka bir şey değildir!

Dışarda şişirilip içeriye salınan balonların ardı arkası kesilmiyor.

Bir diğeri ise her gün bir batı medya kuruluşunda çıkan Erdoğan karşıtı haberlerdir.

Aynı kaynaktan çıkmışçasına, okuyanı, aynı ana fikre sürüklemeyi amaç edinmiş paket haberler.

The Economist, Stern, Foreign Policy, The Guardian gibi basın kuruluşlarının haberlerinin ortak teması AKP iktidarını ve Erdoğan’ı kötülemesidir.

Bunlar yeni değil.

Yaklaşık dört beş yıldır benzer haberler ara ara servis edilmektedir.

Çıkmaya da devam edecektir.

Türkiye’de son yüz yıldır seçmen üzerinde dış politika, her zaman iç politikadan daha etkin olmuştur.

Gerek terör gerek bir başka ülke ile savaş her zaman muhalefeti yok etmiş, herkesi iktidar çevresinde birleştirmiştir.

20 yıllık AKP iktidarı döneminde de muhalefet aynı tavrı sergilemiştir. Son Suriye tezkeresine kadar bu böyle devam etmiştir.

ABD güdümlü politikaların sonucu ekonominin ve rejimin sıfırlanmasının sonuçlarının yarattığı sıkıntılar, AKP’den kopuşları getirince çözüm arayışına başlanmıştır.

Anadolu’nun antiemperyalist ve yurt milliyetçiliğine dayanan ruhunu gören iktidar, dışarıdan salınan balonlarla ayakta kalma yoluna gitmiştir.

NATO’ya girmek isteyen İsveç’in Kuran yaktırması, büyükelçiliklerin kapatılması, dış basında yazılar yazdırılması hepsi aynı amaca hizmet etmektedir.

Yarın Suriye’nin kuzeyine askeri harekat ile birlikte İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alınırsa şaşmamalıyız.

Kazanamayacağını gören iktidar, % 50+1 için her şeyi yapacaktır…