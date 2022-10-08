Dış güçler kıskanıyor

Avrupa Avrupa duy sesimizi! Maalesef dış güçler herhalde yine devreye giriyor ve Trabzonspor’u kıskanıyor galiba… Oysa güya Türkiye Süper Lig’de işler gayet güzel gidiyor. Neden Süper Lig’de işler iyi gidiyor biliyor musunuz? Çünkü Türkiye’de VAR var, yapay zeka var ve hakemler var! Yapay zekanın atadığı hakemlerin göremediğini ne hikmetse VAR hemen görüyor ve devreye giriveriyor. Oh ne güzel işler tıkır tıkır yürüyor. Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu dahil hiç kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Ancak yalnızca günü kurtarıyorlar farkında değiller.

Hani hakkını yemeyelim Abdullah Avcı, Monaco hezimetinden sonra çıkarak hakemlerin verdikleri kararların doğru olduğunu söyledi. Yahu Gaziantep ve Kayseri maçlarında yaşanan rezillikleri neden çıkıp söylemiyorsun? Tabii sen de haklısın, galip gelen her zaman haklıdır. Ama iş Avrupa’ya gelince gerçekler bir bir ortaya çıkıveriyor. Fırtına’nın Avrupa’da bırakın esmesini “TIS” sesini bile duyamıyoruz.

Kalene bir elin parmakları kadar isabetli şut geliyor hop üçü içeride. Geçen sezonun kurtarıcısı Uğurcan’ın yerinde yeller esiyor ve artık biraz dinlenmesi gerekiyor. Yoksa kendine gelemeyecek. Abdullah Avcı’nın daha fazla geç kalmadan ipleri eline alması lazım. Öyle böyle giden arabanın lastiği Avrupa’da zaten patlaktı. Süper Lig’de de hep öyle hakemler ve VAR bulamayacağınız için patladı patlayacak.

Türkiye’de hep kolay avını bekleyen ve bir şekilde avlayan Avcı’nın işi Avrupa’da zaten mucize. Süper Lig’de ise bakalım patlak lastikle nereye kadar…