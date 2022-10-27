Direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren sürücü, cipiyle 2 araca çarptı
Kayseri’de, direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren Ali Ünsal (45), özel bir hastaneye gelmeye çalışırken 2 araca çarptı. Ünal, hastanede tedaviye alındı.
Melikgazi ilçesi Seyit Gazi Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında bugün saat 11.30 sıralarında 34 JN 3737 plakalı cipiyle ilerleyen epilepsi hastası Ali Ünsal, direksiyonda nöbet geçirdi. Ünsal, aracıyla yakındaki bir özel hastaneye gitmeye çalıştı. Ünsal’ın kontrolünü yitirdiği cip, Refik Başgül (65) idaresindeki 66 RD 637 plakalı kamyonete, ardından da park halindeki 38 NN 828 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazayı görenler, sürücüyü araçtan çıkarmak istedi. Cipin kapısının kilitli olması üzerine camı kıran vatandaşlar, sürücüyü çıkardı. Sedyeye konulan Ünsal, hastanede tedaviye alındı.
İhbar üzerine gelen polis, inceleme başlattı. (DHA)