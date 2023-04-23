71 yaşındaki sevgilisini sırtından bıçakladı
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71 yaşındaki sevgilisini sırtından bıçakladı

Düzce’de Fatma K., dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet D.’yi (71) kendisine vurduğu gerekçesiyle bıçakladı. Kendisini ihbar eden Fatma K. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Ahmet D. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Nusrettin Mahallesi Barbaros Sokak’ta meydana geldi. Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet D., Fatma K.’ye vurmaya başladı. Bu sırada Fatma K., mutfaktan aldığı bıçak ile Ahmet D.’yi sırtından ve kolundan yaraladı.

Evden çıkan Fatma K., polise kendisini ihbar edip, sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet D.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Fatma K. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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