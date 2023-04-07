Dina’nın annesi: Türklerin ten rengine bakmadığını biliyorum

Karabük’te, Filyos Çayı’nda 12 gün önce cansız bedeni bulunan ve ölümündeki gizem hala çözülemeyen Üniversiteli Jeannah Danys Dinabongho Ibouanganın Gabonda yaşayan annesi Jessica Sandra Makemba Panga, DHA’ya konuştu. Genç kızın annesi, Türklerin ten rengine bakmadığını biliyorum. Bu yüzden onlara güveniyorum. Yeter ki adalet yerini bulsun. Ben kızımı hayvanların eline göndermedim. Türkiye’ye gönderdim. Çünkü Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var dedi.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanganın Filyos Çayında 26 Mart günü cansız bedeni bulundu. Dinabonghonun bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerinde duran ekipler, kentteki kameraları inceledi. Genç kızın yalın ayak sokakta koşarken görüntüleri ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinabonghonun kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı. Pazartesi gününden beri Dinabonghonun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5i savcılık ifadesinin ardından, 3ü ise Sulh Ceza Mahkemesinden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

‘EVLERİNİN GİRİŞİ ANMA ODASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ’

Gabon Cumhuriyetinin başkenti olan Librevillede yaşayan Ibouanga ailesinin sokağına Dina için adalet. Nur içinde yat. Yeryüzü sana ışık olsun. yazan pankartlar asıldı. İbouanga ailesinin tek katlı evlerinin girişi anma odasına dönüştürülürken, masanın üstü Dinabonghonun fotoğrafları ve çiçeklerle donatıldı. Dinabonghonun Gabonda, Türkiyede okumak için girdiği sınavı geçtiğini söyleyen annesi Jessica Sandra Makemba Panga, Türkiyedeki Gabonlular tarafından hoş karşılandığını ve kızına yardımcı olduklarını söyledi. Panga, Bir yabancı, bir ülkeye gittiğinde tüm topluluğu ona sahip çıkar. Çünkü topluluk yeni ailedir. Her şey iyiydi. Dina cep telefonunu burada bir arkadaşına göndereceğine dair söz vermişti. Ben istediğimde bile, Sen benim annemsin ama arkadaşıma söz verdim. Sözümü tutmazsam doğru olmaz dedi ifadelerini kullandı.

MÜKEMMEL BİRİYDİ, ONDAN AYRILMAK ÇOK ZOR

Gönderisinin iletilemeyeceğini öğrenince kızının tekrar postaneye gittiğini söyleyen Panga, Orada dinlenilmeyince sinirlendi. Sert sözlerle tartışmışlar. Dina beni arayarak, Bu hiç iyi olmadı. Ağlıyorum, siyah olduğum için telefonumu geri vermek istemiyorlar dedi. Kızıma sakin olmasını söyledim. Cumartesi günü, kızım postane çalışanlarından kendisinden büyük oldukları için özür dilemesi gerektiğini söyledi. Benim kültürümde haklı bile olsam gidip özür dilemem gerekir. Kızıma Yanında biriyle git dedim. Bana Anne gündüz vakti, endişelenecek bir şey yok diye cevap verdi. Postacılarla buluştuktan sonra geri gelince bana Anne özür diledim. 250 liram vardı, hatta taksi paralarını ödemeyi teklif ettim ama Hayır hayır hayır diyerek reddettiler diye anlattı. Bundan sonra Gabonlu arkadaşlarıyla buluştu ve 22.12ye kadar telefonla konuştuk ve çocuğumdan bir daha haber alamadım. Jeannah mükemmel biriydi. O sadece kızım değil, bana bir kardeş gibiydi. Her yere beraber giderdik. Ondan ayrılmak çok zor dedi.

YETER Kİ ADALET YERİNİ BULSUN

Kızı için adalet isteyen Panga, Kızımın kaba olmadığını, çok saygılı biri olduğunu biliyorum. Onlar denilene göre insanları ten rengine göre ayırmıyor. Bırakın adaleti yerine getirsinler çünkü hepimiz insanız. Ben kızımı Türkiyeye gönderdim. Türklerin ten rengine bakmadığını biliyorum. Bu yüzden onlara güveniyorum. Yeter ki adalet yerini bulsun. Ben kızımı hayvanların eline göndermedim. Türkiyeye gönderdim. Çünkü Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var. Türklere güveniyorum, yeter ki adalet yerine gelsin. Uzaktan yakından destek olan dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dinanın başlattığı mücadelenin daha başında olduğumuzu söylemeliyim. Gurbetteki çocuklarımızın başına kızıma olanlar gelmesin diye mücadeleyi sürdürmeliyiz. Tanrının yardım edeceğine inanıyorum diye konuştu. (DHA)