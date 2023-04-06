‘Dina’ soruşturmasında 8 kişi serbest bırakıldı

Karabük’te, Filyos Çayın’da Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cansız bedeninin bulunduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden B.Y., Y.Y., J.A.N., C.J. A.N., W.M.K. isimli 5 kişi savcılık ifadesinin ardından, sulh ceza mahkemesine sevk edilen S.Ç., İ.Ç. ve D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ibouanga’nın sır ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk ettiği D.A. hakkında verilen adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz ettiği öğrenildi. (DHA)