Dilencinin üzerinden 1300 TL çıktı
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Dilencinin üzerinden 1300 TL çıktı

Çorum’da dilencilere yönelik yapılan operasyonda zabıta ekiplerince yakalanan M.A ‘nın (65) üzerinden 1300 TL çıktı.

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Gazi Caddesi’nde dilenen M.A. ekiplerce yakalandı. Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen dilencinin üstünde yapılan aramada 200lük, 50lik, 20lik ve 10luk olmak üzere 1300 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan M.A.’ya Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

(DHA)

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