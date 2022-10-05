Dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı

Yalova’da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyonda, parkta yakalanan S.G.’nin (64) üzerinde 12 bin lira bulundu.

Kent merkezinde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Cevdet Aydın Parkı’nda yakalanan S.G.’nin üzerinden 12 bin lira çıktı.

Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.’ye ‘Kabahatler Kanunu’ gereğince 277 lira ceza uygulandı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. (DHA)