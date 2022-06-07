Dilara Kurşun’a cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme!

Model Dilara Kurşun’a geçen yıl cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Tufan Kılıç, beraat etti. Mahkeme kararında, şikayetçinin beyanları dışında, cezalandırma için yeterli delil bulunmadığını bildirdi.

Model Dilara Kurşun 16 Haziran 2021 tarihinde, eski sevgilisi Tufan Kılıç’tan, kendisine cinsel saldırı girişiminde bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Kurşun’un şikayeti nedeniyle yapılan soruşturmada Kılıç hakkında 13 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, olay günü Kumköy sahilinde buluşan Kılıç ve Kurşun arasında tartışma yaşandığı anlatıldı. İddianamede, Dilara Kurşun’un ifadesinde, Kılıç’ın boğazını sıktığı, saçından tutup şiddet uyguladığı, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp öperek, hakaret ettiğini anlattığı belirtildi. Kılıç hakkında, ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Hakaret’ ve ‘Basit tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 4 aya kadar hapsi cezası talebiyle dava açıldı.

“ŞİKAYETÇİNİN İFADESİ DIŞINDA CEZA İÇİN YETERLİ DELİL YOK”

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına şikayetçi Dilara Kurşun ve sanık Tufan Kılıç katılmadı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Tufan Kılıç’ın üzerine atılı suçu işlediğine dair şikayetçi Dilara Kurşun’un beyanları dışında, cezalandırılma için yeterli delil bulunmadığını ifade etti. Mütalaada, sanık Tufan Kılıç’ın ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Hakaret’, ‘Basit tehdit’ suçlarından beraatına karar verilmesi talep edildi. Sanık avukatı Ali Osman Kahraman mütalaaya katıldıklarını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Tufan Kılıç’ın üç ayrı suçtan da beraatına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Dilara Kurşun’un avukatı Emek Emre karara itiraz edeceklerini söyledi. (DHA)