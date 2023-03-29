Dilan kayboldu: Ailesine 2 yıl önce işlenen cinayete ait fotoğraf gönderildi
Haberler Gündem

Dilan kayboldu: Ailesine 2 yıl önce işlenen cinayete ait fotoğraf gönderildi

Çorum’da, kuzenine gitmek için evden çıkan yüzde 50 zihinsel engelli Dilan Çördük (18) ortadan kayboldu. Kaçırıldığı üzerinde durulan Dilanın ailesine ise cep telefonu mesajıyla Bursa’da 2 yıl önce işlenen cinayette öldürülen kişinin olay yerinde çekilen cesedinin fotoğrafı gönderildi.

Kale Mahallesi Aksaray Sokak’ta ailesiyle birlikte yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli Dilan Çördük, dün kuzenine gitmek için evden çıktı. Kuzenine gitmeyen, geri de dönmeyen Çördükün yakınları, kızlarını aramaya başladı. Bir süre sonra, Çördük’ün yakınlarına WhatsApp aracılığıyla bir fotoğraf gönderildi. Ailesi, cep telefonlarına gelen fotoğrafla polise gidip kayıp başvurusu yaptı.

Evin çevresinde ve ormanda, Dilan’ı arayan polis ekipleri, fotoğrafı da incelemeye aldı. Mesajın atıldığı telefonu takibe alan polis ekipleri, gönderilen fotoğrafın, Bursa’da 2 yıl önce işlenen cinayette, öldürülen kişinin olay yerinde çekilen fotoğrafı olduğu ve internetten alınıp gönderildiğini saptadı.

Dilan Çördük’ün farklı bir ilde olduğu yönünde bilgiye ulaşan polisin çalışmaları sürüyor.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Hastanenin dış cephe camı, otomobilin üstüne düştü

Hastanenin dış cephe camı, otomobilin üstüne düştü

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti’den istifa etmesinin nedenini açıkladı

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti’den istifa etmesinin nedenini açıkladı

Şaka yaparken çocukluk arkadaşını öldürdü

Şaka yaparken çocukluk arkadaşını öldürdü

Dilan kayboldu: Ailesine 2 yıl önce işlenen cinayete ait fotoğraf gönderildi
Gündem