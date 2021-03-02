Dikkat! İstanbul’da mesai saatleri değişti…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan kararları Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımında “İlimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır” dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında bugün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi normalleşme sürecine geçişle ilgili yeni kararlar aldı.

Vali Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından “Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz. Hedefimiz İstanbul’umuzun Boğaz’ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi. İlimizde,kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır” notuyla paylaştığı kararlar şöyle:

* Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

* 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelge doğrultusunda,

* İlimizde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatlerinin 02 Mart 2021 tarihinden itibaren;

1. Vardiya sistemi ile görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00’da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine,

2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına,

3. Sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına,

4. Diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına,

5. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümlerinin saklı kalmasına,

* İlgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, kararın uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verilmiştir.