Dikkat! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat verdi

İstanbul’da motosiklet, elektrikli scooter ve motokurye yasağının sona ereceği saat açıklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00’de sona ereceğini açıkladı.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler için trafiğe çıkış yasağı konulmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafiğe çıkış yasağıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular; yarın (cuma) saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motorkuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.