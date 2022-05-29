Dikkat! Havalar ısınınca ortaya çıktı: Ölüme neden olabiliyor
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Dikkat! Havalar ısınınca ortaya çıktı: Ölüme neden olabiliyor

Kırıkkale’de gece uykudayken kolundan ve bacağından akrebin sokması neticesinde fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale’de artış gösteren hava sıcaklıkları sebebiyle akrep ve benzeri haşereler yeniden ortaya çıkmaya başladı. Oldukça zehirli olan akrepler, insan ve hayvanları soktuğunda ölüme bile sebep olabiliyor.

Bu yılın ilk akrep vakası ise Keskin ilçesine bağlı Hacıobası köyünde meydana geldi. Gece uykudayken Şaziye Şap’ın (86) elinden ve bacağından akrep soktu.

Fenalaşan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne getirildi.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın gözlem altına alındı.

(İHA)

Sağlık
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