Dikkat çeken tahmin: Altına Fed darbesi

Altın fiyatları Ukrayna’ya ilişkin endişelerin yol açtığı güvenli liman talebinin ardından hafta içinde yükseliş kaydetse de Fed’in dün mart ayından itibaren faiz artırımlarının başlayacağı sinyali vermesiyle birlikte sert düştü. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ise altın fiyatlarına ilişkin tahminini yükseltti.

Altın fiyatları dün spot piyasada yüzde 1,6’nın üzerinde değer kaybederken iç piyasada dolar/TL’deki yukarı yönlü hareket nedeniyle altın gram başına 800 TL seviyelerinin hemen altında işlem gördü.

Ukrayna’da Rusya ve batılı güçler arasındaki gerilim, bir süredir güvenli liman pozisyonu nedeniyle altın fiyatlarını destekliyordu. Altın fiyatları son iki ayın en yüksek seviyelerinde seyrederken ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz şahin sinyallerini sürdürmesi altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

FED SONRASI DOLAR GÜÇLENDİ

Fed Başkanı Jerome Powell’ın istikrarlı bir şekilde politika sıkılaştırma sinyali vermesinin ardından kısa vadeli ABD tahvillerinin getirileri 23 ayın zirvesine yükseldi ve dolar değer kazandı.

Powell’ın yatırımcıları mart ayından itibaren faiz artırımına hazırlamasıyla güçlenen dolar, diğer başlıca para birimleri karşısında birkaç haftanın en yüksek seviyelerini kaydetti.

Dolar/TL son dönemde işlem gördüğü 13,5 seviyesinden yönünü sınırlı yukarı çevirirdi. Fed kararının ardından gelen küresel satış baskısına rağmen dolar/TL bu sabah 13,60 seviyelerinde işlem gördü.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta 22 Kasım’dan bu yana görülen en kötü performansını göstererek yüzde 1,6 düşüşle kapandı. Dün 1850 seviyelerine yakın seyreden ons altın fiyatı, Fed kararı ile birlikte 1810 seviyelerine geriledi.

Altın spot piyasada ons başına 1812 dolar seviyelerinden işlem görürken altın vadeli işlemleri de 1813 dolardan işlem gördü.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları spot piyasadaki altın fiyatlarının yanında dolar/TL’deki hareketi de takip ediyor. Fed Başkanı’nın açıklamasının ardından hafif yükselen dolar/TL kuru, iç piyasada altın fiyatlarını da etkiledi.

Kapalıçarşı’da gram altın 794 TL’den işlem görürken çeyrek altın 1288 TL alış ve 1315 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 5 bin 150 TL alış ve 5 bin 238 TL satış fiyatıyla alıcı buldu.

GOLDMAN SACHS’DAN ALTIN TAHMİNİ

ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da altın için tahminlerini güncelleyerek 12 aylık görünümünü ons başına 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti. Bu tahminde Powell’ın ABD’de büyümenin yavaşlaması, Çin hariç gelişmekte olan piyasalarda toparlanma ve daha hızlı enflasyon yönündeki beklentileri etkili oldu.

Bankanın başkan yardımcısı Mikhail Sprogis’in de aralarında bulunduğu analistler dün yayınladıkları notta, “Daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon kombinasyonu, bir enflasyon koruması olduğunu düşündüğümüz altın için yatırım talebi yaratmalı” dedi.