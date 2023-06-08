Dikkat çeken araştırma: Artan maliyetler tatil tercihlerini değiştirdi

Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre, artan maliyetlerle birlikte çalışanların yüzde 36’sı yıllık bütçelerinin ancak yüzde 6 ile 10’unu tatil için ayırdıklarını belirtti. Geçen yıl yaz tatili için 8 gün ayıran çalışanlar, bu yıl yaz tatili için 5 ile 6 gün süre ayırdığını paylaştı.

Çalışanların tatil maliyetlerindeki artışın tatil planları üzerindeki etkisi incelendiğinde, en yaygın yöntemin tatil gün sayısını azaltmak olduğu görüldü. Ayrıca planlanan tatil sıklığını azaltmak ve konaklama yerini değiştirmek gibi diğer uygulamaların da çalışanlar tarağından tercih edildiği kaydedildi.

Geçen yıl yapılan araştırmada, çalışanlar, yaklaşık olarak 8 gün tatil yapacaklarını belirtirken bu yıl araştırmaya katılanların büyük bir kısmı yaz tatili için 5-6 günlük süre ayırdığını paylaştı. Ayrıca araştırmaya göre, çalışanların yüzde 36’sı ise tatil planları için yıllık gelirinin yüzde 10’una yakın bir bölümünü ayırdığını dile getirdi.

ÇALIŞANLAR KURBAN BAYRAMI TATİLİNİ BEKLİYOR

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili, çalışanlar arasında heyecanla bekleniyor. Tatil süresinin 9 gün olmasıyla birlikte çalışanların büyük bir kısmı bu fırsatı değerlendirmeyi düşünüyor. Araştırma sonuçlarına göre her 100 çalışandan 32’si Kurban Bayramı’nda tatile çıkmayı planlıyor. Çalışanların tatil günü sayısı azalsa da tatil rotasında değişim olmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil planlarında en çok tercih edilen lokasyonlar Antalya ve Muğla olurken bu illeri İzmir, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale takip etti.

100 ÇALIŞANDAN 64’Ü OTEL TERCİH EDİYOR

Çalışanların tatil konaklama seçeneklerinde otel ilk sırada yer almaya devam ediyor. Bununla birlikte son yıllarda gözde tatil seçenekleri arasında yer alan kamp seçeneği de çalışanların tercihleri arasındaki yükselişini sürdürüyor. Araştırmaya katılan çalışanların yaklaşık yüzde 12’si yaz tatilini kampta geçireceğini belirtirken her 4 çalışandan biri ise aile ve arkadaş evinde tatil yapacağını aktardı. Artan maliyetler nedeniyle tasarruf etmek isteyen çalışanlar, bu yıl her zamankinden daha erken davrandı. Önceki yıllara kıyasla farklı konaklama seçeneklerinin tercih edildiği 2023 yazı için çalışanlar tatil rezervasyonunu aylar öncesinden yaptı. Bu yıl yapılacak yaz tatili alışverişleri incelendiğinde ise güneş kremi en üst sırada yer alırken şort, tişört, güneş gözlüğü, mayo, kişisel bakım ürünleri, şapka, kitap, termos ve yüzme ekipmanları hemen ardından geldi.

YURT DIŞINDA TERCİH YUNANİSTAN

Araştırmada çalışanların yurt dışı tatil destinasyonu tercihinde ilk sırayı Yunanistan aldı. “Yurt dışında hangi bölgede tatil planlıyorsunuz?” sorusuna çalışanların yüzde 34’ü Yunanistan yanıtını verirken İtalya, Almanya ve Bulgaristan, Yunanistan sıralandı. Seyahat ederken kullanılacak araç konusunda da her 10 çalışandan 8’i kendi araçları ya da yakınının araçları ile seyahat edeceklerini kaydetti. Çalışanların yüzde 20’ye yakın bir kısmı da araç kiralamayı tercih ettiklerini bildirdi. (ANKA)