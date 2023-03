Diego Rossi: Yarın neler yapmamız gerektiğini biliyoruz

Fenerbahçe’nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, Her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın Sevilla’yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Diego Rossi, Yarınki maçta goller atmak bizim açımızdan önemli olacak. İlk maçta aldığımız sonuçtan dolayı 2 gollük bir dezavantajımız var. Yarınki maçta ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Biz de neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşimizi yapacağız. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık diye konuştu.

GOL KATKISI HER OYUNCU İÇİN ÖNEMLİDİR

Her oyuncunun takıma katkı sağlamak istediğini söyleyen Rossi, Oyuncular her zaman takımlarına yardım etmek isterler. Gol katkısı her oyuncu için önemlidir. Asist yaparak takıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu sadece benim yaptığım bir şey değil. Bu takım işinin bir yansıması ifadelerini kullandı.

HER GÜN BİR ÖNCEKİ GÜNDEN DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM

Fenerbahçe taraftarlarının kendisinden beklentisinin fazla olduğu ancak performansı konusunda eleştiriler de yapıldığı yönünde gelen soru üzerine Rossi, şöyle konuştu:

Oyuncular her zaman eleştirilebilir. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Bunların işinizi etkilememesi gerekiyor. Oyuncuların profesyonel bir şekilde işlerini yapmaya devam etmesi gerekiyor. Performansımla ilgili yüzde veremem ama her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. (DHA)