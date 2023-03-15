Didim’de marinada Akdeniz foku görüldü

Aydın’ın Didim ilçesindeki marinada bir Akdeniz foku görüldü.

Marinada demirli tekneye Akdeniz fokunun çıktığı ihbarı üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri bölgeye gitti.

Yapılan incelemede, bunun, daha önce Muğla’nın Bodrum ilçesinde Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilen fok olduğu belirlendi.

Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı gözlenen fok, tekneden atlayarak denizde kayboldu.

Akdeniz foku, görevlilerce cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

(AA)