Didim’de düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot su aldı
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Didim’de düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot su aldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında botları su alan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, kayboldukları değerlendirilen 21 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye gemi ile 2 bot sevk edildi.

Ekipler, yarı batık bottaki 1’i çocuk 10 kişiyi kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaybolduğu değerlendirilen 21 düzensiz göçmeni arama çalışması başlatıldı. (AA)

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