Dicle Nehri’ne giren 3 liseli kayboldu
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Dicle Nehri’ne giren 3 liseli kayboldu

Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 3 kişi, suda kayboldu. Fen lisesi öğrencileri oldukları öğrenilen 4 arkadaş, serinlemek için bugün öğlen saatlerinde Tekel Fabrikası’nın olduğu bölgeden Dicle Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan 3 arkadaş suda kaybolurken, biri kıyıya ulaşmayı başardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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