DHMİ Trabzon Havalimanı rent a car mahalli kiraya verilecek
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DHMİ Trabzon Havalimanı rent a car mahalli kiraya verilecek

DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından 5,96 m² rent a car mahalli ihale ile kiraya verilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon Havalimanı dış hatlar terminal binası gelen yolcu salonunda bulunan D-1 nolu 5,96 m²’lik rent a car mahalli KDV dahil aylık 10.000-TL (OnbinTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir.

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DHMİ Trabzon Havalimanı rent a car mahalli kiraya verilecek
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