Dezenformasyonla mücadele yasası, AYM’den döner mi?

Dezenformasyonla Mücadele Yasası olarak bilinen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına dair Kanun”, 18 Ekim 2022’de Resmi Gazete’de yayınlandı.

CHP, sosyal medya paylaşımlarını düzenleyen 29’uncu maddenin, yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

İktidar her ne kadar aksini iddia etse de bu düzenlemenin; 2023 seçimleri ile ilgili olduğu düşüncesi, herkes tarafından dillendirilmektedir.

Etkisi ise toplumda hemen görülmüştür.

Korku yaratılmış ve herkes birbirine, sosyal medya kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunur hale gelmiştir.

Bu korku ve kaygının nedeni Basın Kanunu değildir.

Bu korku ve kaygının nedeni, halkımızın adalete ve yargı kurumlarına güvenin olmamasıdır.

Eğer bir ülkede halk, adalet mekanizmasına ve yargı kurumlarına güvenmiyorsa o ülke bağımsız değildir.

Demokrasiye gelince de o da ancak sosyo ekonomik ve siyasal anlamda bağımsız ülkelerde olur!

Türkiye dışa bağımlı, BOP’ta başrolde olan bir iktidar ile yönetilmektedir.

Türkiye bağımsız değildir ve demokrasi yoğun bakımdadır…

Böyle bir ortamda Anayasa Mahkemesi’nden kanunun iptalini beklemiyorum.

AYM’nin 1961’de kurulmuş olmasına rağmen 16 Nisan’da rejim değişikliği sonrası artık eski Türkiye’nin AYM’si değildir.

Halkımızın, rejim değişikliğinin ne anlama geldiğinden daha haberi yoktur.

Dolayısıyla AYM’ ye başvurmak, halkın gözünde hala adalet var algısı yaratacaktır.

Bugün yargıdan çıkacak herhangi bir kararda, terazinin kefesi, 16 Nisan sonrası gelen yeni rejimden yana ağır basacaktır.

Türkiye’de sosyal medyanın gücünü en iyi bilen ve kullanan iktidardır.

Ancak korkunun ecele faydası yoktur.

Bugün gerçeği en sade şekli ile millete anlatmak başta siyasi partiler olmak üzere her yurttaşın anayasal hakkı ve görevidir.

Bu gerçekleri de Millet İttifakı adına bir kişi dillendirirse çok daha iyi olur.

Ayrıca İttifakı oluşturan partilerin, kendi programlarını dillendirmeleri karmaşa yaratmaktadır.

Millet ittifakı hep bir ağızdan alınan ortak kararları dillendirirse parlamenter rejime dönüş mümkün olacaktır.