Devrilen traktörünün altında can verdi
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Devrilen traktörünün altında can verdi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, yokuşta devrilen traktörünün altında kalan Abdullah Can (63), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Yaylak Mahallesinde meydana geldi. Abdullah Can yönetimindeki 54 FA 792 plakalı traktör, yokuşta kontrolden çıkarak devrildi. Can ise traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Canın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası Canın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Devrilen traktörünün altında can verdi
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