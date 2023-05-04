Devrilen motosikletteki anne öldü, oğlu yaralandı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Recep Boğan yaralandı, arkasındaki annesi Nuray Boğan (53) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesi, Bursa- Orhaneli Yolu’nda meydana geldi. Nuray Boğan, oğlu Recep Boğanın kullandığı motosiklet ile Kütahya’nın Simav ilçesinden, Bursanın Orhaneli ilçesine gitti. Burada bulunan akrabalarına ziyaret eden anne- oğul, akşam saatlerinde Simav ilçesine dönüş için motosiklet ile tekrar yola çıktı. Recep Boğan yönetimindeki motosiklet, Kocasu mevkisinde, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve buradaki tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen Nuray Boğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Recep Boğanın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

DEVRİLEN CEZAEVİ ARACINDAN YARALI KURTULMUŞ

Öte yandan, 4 Aralık 2012 tarihinde Vandan Gümüşhaneye mahkum taşıyan cezaevi aracının Ağrının Eleşkirt ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 19 kişinin yaralandığı kazada, Recep Boğanın yaralı jandarma personellerinden biri olduğu öğrenildi. (DHA)