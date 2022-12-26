Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

Çorum’da, devrilen hafriyat kamyonunun yolcu minibüsüne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen hafriyat kamyonu, yolcu minibüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen kişi ile yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, soruşturma sürüyor. (DHA)