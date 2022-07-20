Devrilen iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen iş makinesinin altında kalan işçi Yahya Mahzun (27), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Boğazören Mahallesi’ndeki yol çalışması sırasında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Yahya Mahzun’un parke taşı taşıdığı forklift, kontrolden çıkarak devrildi. Mahzun, iş makinesinin altında kaldı. Diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yahya Mahzun’un hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Mahzun’un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)