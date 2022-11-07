Eğer:

“Borç alan emir alır” diye düşünen tutuculardansanız…

Ülkenizin…

Sadece öz kaynaklarıyla büyüyebileceğine inanacak kadar:

Safsınız…

★

Ya da:

Milliliğin ve yerelliğin…

Ekonomik gelişmenin temel taşlarından bir olduğunu zannedecek kadar:

Ekonomi biliminden uzaksınız…

★

“Borç yiğidin kamçısıdır” diye düşünenlerdenseniz…

Kamçılanmadan…

Ezilmeden…

Hor görülmeden çalışmayacak kadar:

Mazoşistsiniz…

★

Bir ülkenin…

İç borcu da olur…

Dış borcu da olur…

Ve…

Olmalıdır da…

Ama…

★

İç borç, piyasadaki para miktarını kontrol etmek…

Dış borç ise:

Üretime dönük…

Küresel rekabete açık sektörlerde:

Yatırım yapabilmek için olmalıdır…

★

Özel sektör nasıl ki:

Hem yeni yatırımlar yapabilmek…

Ve hem de:

Öz sermayelerinin kârlılığını arttırmak için borçlanırlarsa…

Devletler de…

Ekonomik büyümelerini gerçekleştirmek için borçlanırlar.

★

Burada önemli olan…

Alınan borcun doğru kullanılıp kullanılmadığıdır…

Borçlanıp…

Üretimini ve verimliliği arttırmak yerine…

Tedarikçilere…

Ya da…

Finansçılara hava atmak için kendilerine:

Yatlar…

Uçaklar…

★

Müdürlerine…

Ve…

Diğer üst düzey yönetici kadrolara…

Çok pahalı…

Ve lüks otomobiller…

Satın alan şirketler için borçların artması…

Felakettir…

İktisadî çöküştür.

★

Bu durum tabii ki:

Devletler için de öyledir.

Dış borç alıp bunu:

Yatırımlarda…

İstihdam…

Ve…

Üretim artışında kullanmak yerine…

★

Yol…

Köprü…

Tünel…

Konut gibi…

Demir ve çimentoya harcayan bir devlet:

Tabii ki batar…

Yaşatmak çok zor

Büyük düşünür Friedrich Nietzsche şöyle demişti…

“Kuzuların yırtıcı kuşlardan hoşlanmamalarının garip bir yanı yoktur…

Ne var ki bu:

Kuzuları kaçıran büyük yırtıcı kuşlara karşı olmak için bir neden oluşturmaz…

Ve kuzular kendi aralarında fısıldaştıklarında:

“Bu yırtıcı kuşlar kötü, o halde bu bize yırtıcı kuşların zıttı olan her şey iyi olduğunu söyleme hakkını vermez mi?” derler…

Böyle bir iddiada yapısal olarak yanlış bir şey yoktur…

Ama…

Yırtıcı kuşlar biraz şaşkın bir şekilde bakarak şunları söyleyeceklerdir:

“Bizim bu iyi kuzulara karşı söyleyecek bir sözümüz yok; aslında onları seviyoruz zira hiçbir şeyin tadı yumuşak bir kuzununkine benzemez…“.

★

Az gelişmiş…

Ya da…

Gelişmemekte ısrar eden ülke seçmenlerinin…

Demokrasiye verdikleri en büyük ve tehlikeli zarar: Bu seçmenlerin…

Nietzsche’nin örnek verdiği kuzular gibi olmaları değil mi?

★

Kendilerine üç-beş kuruş maaş bağlayan iktidarlar iyi ise…

Onların rakipleri seçmeye ne gerek var?..

★

Öyleyse…

Kötü rakiplerin…

Karşısında olan herkes:

İyidir…

★

Bu kafadaki…

Bu kültürdeki halk…

Hele bir de:

Çoğunluğu oluşturuyorsa…

Demokrasiyi de…

Hukuk devletini de yaşatmak:

Çok zor…

Sizi kolayca ısırabilir

14.Louis çok güçlü ve yetkili bir Kral olduğu halde…

Şöyle demişti:

“Ne zaman boş olan bir makama atama yapsam, yüzlerce tatminsiz ve nankör bir insan ordusu meydana getirmiş olurum…”.

★

Bir de…

Az gelişmiş demokrasileri düşünün…

Ve…

Az gelişmiş demokratik bir ülkede…

Devleti…

Veya büyük bir şirketi:

Yönettiğinizi hayal edin…

Zor iştir dostlar…

Çok zor iştir…

Zira…

Hele az gelişmiş bir ülkede…

Çok daha zordur…

★

Az gelişmiş ülke insanı…

Hak edip etmediğine bakmadan:

Sadece ister…

★

Verdiğiniz sürece sizden iyisi yoktur…

Ama…

Bir gün vermediniz mi…

Ya da…

Bir gün mamasını…

Eksik verdiniz mi:

Sizi kolayca ısırabilir…

Sebebi belli

Canlarım…

Bazı arkadaşları dinliyorum…

Yazdıklarını okuyorum…

Çok iyi niyetliler…

Ancak…

Risk primimizin:

Borçlarımız arttığı için yükseldiği görüşlerine katılmıyorum.

★

Bir ülkenin risk primi…

Toplam borcu arttığı için değil:

Borçlarını ödeyemeyeceği tehlikesi oluştuğu…

Yüksek enflasyon yaşadığı…

Ve…

Döviz rezervleri…

Olması gereken ortalamanın çok altında olduğu için artar…

2020 yılı itibariyle…

Toplam 30 trilyon doların üzerinde iç/dış borcu bulunan Japonya…

Dünyanın en borçlu ülkesi.

Ama…

Aynı zamanda…

CDS primi oranı en düşük ülkelerin de:

Başında geliyor…

★

Unutmayın ki…

Türkiye’nin itibar kaybı (CDS primlerindeki yükseliş…).

İktidarın:

Beceriksizliği…

Basiretsizliği…

Ve…

Kişisel ihtirasından kaynaklanıyor…

Günün şakası

Bakan Mustafa Varank dedi ki:

“Geleneksel endüstrilerde olduğu gibi yüksek teknolojili alanlarda da artık rakip tanımıyoruz…”.

Neden

Siyaset, halkları refaha ulaştırmak için yapılır…

AKP’nin büyük büyük dedesi olan…

Ve fakat…

AYM tarafından kapatılan partinin adı:

“Refah Partisi” idi…

Torun AKP’nin imamı bugün…

Hem de:

20 yıllık iktidarları sonunda…

Tam tersini söylüyor:

“Fakirler ahirette peygamberimize komşu olacaklar…”.

★

İyi de… Siz…

Kendinizi fakirleştirmek yerine…

Neden:

Zenginleştiriyorsunuz?

Kemal Bey’in şansı

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa:

Türkiye’yi yönetebilir mi?..

★

Kararlı olursa…

Merkezde kalırsa…

Zaten kıt olan kaynakları…

Kamulaştırmada harcamazsa…

Piyasalara…

Müdahale etmezse…

★

Hukukun…

Ve…

Yargı bağımsızlığının…

Ekonomik sorunlardan önce geldiğini kabul eder…

Bu konuda samimi olduğuna:

Tüm özgür dünyayı ikna ederse…

★

İçeride rakipleri…

Dışarıda muhataplarıyla:

Kavga etmezse…

★

İletişime…

Yardımlaşmaya…

Uzlaşmaya…

Ve…

Paylaşmaya değer verirse:

Harika yönetir…

Acı ama gerçek

Merkez Bankası eski başkanlarından Rüşdü Saraçoğlu şöyle diyor:

“Bir başka bakış açısıyla İsviçre’nin nüfusu kabaca Türkiye nüfusunun onda biri. Üretilen toplam milli gelir ise her iki ülkede de neredeyse aynı. Yorum sizlerin…”.

★

Bu durumun yorumu yapması gerekenler…

Bizlerden önce:

Ülkeyi yöneten siyasetçiler…

★

Onlar…

Her girdikleri seçimi kazanabilmek için…

Bütün beceriksizliklerini…

Akıldışı uygulamalarını gizlemek amacıyla:

“Dış güçler büyümemizi engelliyor” yalanına sarılmaktan…

“Avrupa bizi kıskanıyor” saçmalığını dillerinden dolamaktan vazgeçmedikleri sürece…

★

İsviçre gibi gelişmiş demokrasi ve ekonomilerde:

1 Kişi bugün 10…

Yarın 20 Türk kadar üretmeye devam edecek…

★

Ne yazık ki…

Acı ama: Gerçek bu…