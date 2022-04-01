Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında danışmanlık hizmeti alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İlan metninde belirtilen danışmanlık hizmetlerini verebilecek danışmanlık firmalarının ilgi beyanlarını elden, taahhütlü posta, kurye ya da elektronik posta yoluyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak en geç 11 Nisan 2022 günü saat 17:00’ye kadar ulaştırması gerekmektedir.

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