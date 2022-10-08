Devlet Bahçeli’den erken seçim açıklaması

MHP lideri Bahçeli, “Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye’nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular ‘diye konuştu.

Bahçeli , parti genel merkezinde yeni eğitim dönemine başlayan “Siyaset ve Liderlik Okulu”nda ilk dersi verdi. Bahçeli , dersin ardından gazetecilerin, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği ve seçim tarihinin öne alınması tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Siyasi olayların zaman içerisinde ani değişiklikler ve gelişmeler gösterdiğini belirten Bahçeli , “Türkiye’nin, sosyal ve ekonomik meselelerin ve dış politikanın çok yoğunluk kazandığı bir dönemde daha önce ‘başörtüsü’ konusunu çözmüş olan TBMM’de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ve bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. O hak kullanılmaktadır. Bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz ve bu tür tercihte bulunan her insanımıza da millet olarak saygı duymak mecburiyetindeyiz.” dedi.

Bahçeli , bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından ülkede yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğu kanaatinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu çalışmalar Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler arasında eskiden beri görüşülmektedir. Önümüzdeki dönem itibarıyla da bu inşallah gerçekleştirilecektir ama bu arada hemen Türkiye’nin gündemine gelmiş olan bir konu olarak Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM’de anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecek. Bu gayretin çerçevesinde de, Meclis’te oluşan bütün siyasi partilerin de bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da ve onun yönetimine de saygı duyarak, destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu burada belirtirim.”

“Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok”

Bahçeli , “erken seçim” tartışmalarının anımsatılarak “Seçimin öne alınmasıyla ilgili bir çalışma var mı?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Böyle bir çalışmayı 48 milletvekiliyle TBMM’de temsil edilen bir siyasi partinin ortaya koyup olgunlaştıracağı bir yeter sayı gözükmemektedir. O sebepten dolayı başta Cumhur İttifakı’nı oluşturan ve ülke yönetiminde de etkin bir konumda olan AK Parti ve diğer siyasi partilerle beraber bir istişare yapılarak seçimlerin ne zaman yapılması gerektiği dikkate alındığı takdirde, sunulacak olan bir metin TBMM’de görüşülür ve bir karara bağlanır.”

Bahçeli , şu an için Türkiye’nin sorunları ve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda “seçimlerin erkene alınması” tartışmasının siyaseten malzeme yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6’lı masalı bir siyasi grubun, erken seçim tartışmasını Türkiye’ye sunmuş olmaları çok yanlış bir davranıştır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Ama Türkiye’nin şartlarında Meclis bir karar verir, mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşırsa Türkiye’de bir sosyal kargaşa, anarşi, kaos yaratmak yerine belli bir kararı alır ve uygular ama bunu 6’lı masanın, seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz, Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi var ama Cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler ve yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler. Biz Cumhur İttifakı olarak Anadolu’dayız, Cumhur İttifakı olarak halkla bütünleşiyoruz. Türkiye’nin sorunları üzerine cesaretle çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı hizmetler sunuyor.”

MHP’nin çalışmaları

MHP’nin il ve ilçe teşkilatlarında faaliyetlerini tamamladığını, bugün ve yarın belli illerden başlayan köy çalışmalarına girdiklerini belirten Bahçeli , “Şu an köy sohbetlerinde arkadaşlarımız bulunuyor. Bu köy sohbetleri, Türkiye’de siyasi partilerin sadece seçim belirlendiği gün köylere gidiş değil. Seçim olmadan köylü vatandaşlarımızla sohbet yapmak maksadıyla ve Türkiye’nin meselelerinin ne olduğunu, çözümlerinin ne olması gerektiğini bu milletimizin efendisi olarak nitelendirilen köylümüzle paylaşmayı tercih ederek bir yola çıktık.” diye konuştu.

Bahçeli , aynı zamanda miting ve toplantıları sürdürdüklerini ve bu kapsamda 16 Ekim’de Konya’da, 23 Ekim’de Manisa’da olacağını anımsattı.

“Siyaset ve Liderlik Okulu”

Siyaset ve Liderlik Okulu’nun Türk siyasi hayatında bir başlangıç olduğunu vurgulayan Bahçeli , bütün siyasi partilerin eğitim çalışmalarına önem verdiğini ancak bazılarının bunu toplantılar, bazılarının da günlük çalışmayla sürdürdüğünü söyledi. Bahçeli , MHP’nin ise bu çalışmayı 2,5 ayı aşkın bir eğitim süreciyle bilim insanlarının katılımıyla ve eğitime katılacakların bir ön mülakatla sürdürdüğünü kaydetti.

Bu arada programda, kursiyerlerin eğitim aldığı salonlara ismi verilmiş olan Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz hakkında bilgi verildi.