Devlet Bahçeli’den ‘doğalgaz’ açıklaması: Şimdiden göz kamaştırmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir. Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır” dedi. Bahçeli, “Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir. Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır” dedi. Bahçeli, “Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır” açıklamasını yaptı.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından müjdesi verilen doğalgaz rezervi ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

“Türkiye, 2023’e dev umutlarla, dalga boyu yüksek heyecanlarla, her gün bir yenisine şahit olmaktan bahtiyarlık duyduğumuz müjdelerle giriyor. Ayaklarımıza vurulan paslı zincirler kırılıyor, engeller anbean kaldırılıyor, toplumsal rahatlama ve milli huzur gittikçe kökleşiyor. 2023 yılında sevinci az, kaygısı çok; öveni az, söveni çok bir ülke olmaktan kurtulmakla birlikte; gıptayla bakılan, hayranlıkla adından bahsettiren, kronik sorunları karamsar karşı duruşlara rağmen aşmayı başaran bir ülke tablosuna inşallah vasıl olacağız.”

“DOĞALGAZ REZERVİNİN MUHTEMEL SOSYAL, SİYASİ, EKONOMİK VE TİCARİ ETKİSİ ŞİMDİDEN GÖZ KAMAŞTIRMAKTADIR”

“Geçtiğimiz Pazartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamayla Karadeniz’deki Çaycuma-1 kuyusunun 3 bin 23 metre derinliğinde 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervinin keşfedildiğini öğrenmiş olduk. Bu gelişmeden de hakikaten sevinç duyduk. Böylelikle Karadeniz’de keşfi yapılan toplam rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığı netleşmiştir. Bu rezervin ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu ifade edilmiştir. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz’de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır. Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye’miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir. Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır. Ülkemiz 7 uluslararası boru hattıyla ve 2 yer altı depolama tesisinin yanında, keşfedilen doğalgaz miktarıyla enerjide mukayeseli ve müstesna bir üstünlük safhasına emin adımlarla ilerlemektedir. İstikbal Türkiye’nindir. Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır.

Ancak yine kötümserler fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye’nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir.”

“YUSUF HAS HACİB EDEPSİZLERE NE DEMİŞ”

Hürmet ve rahmetle yad ettiğimiz kutlu düşünürümüz Yusuf Has Hacib edepsizlere ne demiş, bakalım ve kulak verelim: ‘Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik’ Türkiye muhaliflerinin hal-i pürmelali budur. CHP’nin bir Grup Başkanvekili, doğalgaz keşfiyle ilgili demiş ki: ‘Bu yalana inanan var mı’ Halbuki yalancı kendisidir. Bir kısım gazetelerin bugünkü manşetleri de şöyledir: ‘Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz. Uzmanlar müjdeye inanmadı, geçerliliği yok’ dedi. Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteşem yolculuğuna iman ve iradeyle devam edecektir.”

“UCUZ İNSAN MÜSVEDDESİ BAZI SİYASETÇİ VE GAZETECİLERİN EVLERİNDE KULLANDIKLARI DOĞALGAZIN BU KIŞI KESİLMESİ…”

“Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır. Yusuf Has Hacib diyor ki: ‘Dilinden çıkarma yalan sözü, yalan söz ucuzlatır insanı’ Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır. Doğalgaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman? Bilinmelidir ki, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ülkesiyle gurur duymaktadır. Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır.”

(ANKA)