Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı
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Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’da kullandı. Bahçeli, “Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Bahçeli, oy kullanma işlemlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır.”

(ANKA)

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