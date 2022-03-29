Dev şirketlerin peşine düştüler: ‘Küresel asgari vergi’ detayı

ABD Hazine Bakanlığı’nın teklifine göre yüzde 15’lik küresel asgari kurumlar vergisinin uygulanmadığı ülkelerde ödedikleri vergileri ABD’de vergiden düşemeyecek.

ABD Hazinesi, 136 ülke tarafından geçen yıl kabul edilen yüzde 15’lik küresel asgari kurumlar vergisine uymayan ülkelerde faaliyet göstermekte ısrar eden şirketlerle ilgili yeni bir plan sundu.

ABD Başkanı Başkan Joe Biden’ın 2023 mali planının bir parçası kapsamında uygulanacak olan yeni mekanizma, yüzde 15’lik bir küresel asgari kurumlar vergisini tam olarak uygulamayı amaçlıyor.

Bu plana göre, aynı anda ABD’de ve başka ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin küresel verginin uygulanmadığı ülkelerde ödediği düşük vergiler, ABD’nin tahsil edeceği vergiden düşülemeyecek.

VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİRİLECEK

Bunun yanında mevcut bütçe teklifi, kurumlar vergisi oranının yüzde 21’den yüzde 28’e yükseltilmesi ve ultra zenginlerden daha çok vergi alınmasına ilişkin planları da içeriyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan eski ABD Hazine yetkilisi ve küresel danışmanlık şirketi KPMG’nin yöneticisi Manal Corwin, Biden yönetiminin “küresel bir asgari vergi konusunda küresel bir uzlaşmaya hâlâ çok bağlı olduğunu” belirtti.

KÜRESEL ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) aracılığıyla müzakere edilen küresel asgari vergi anlaşması, vergi cenneti ülkelerin avantajları ile mücadele ederek hükümet gelirlerinin erozyonunu sona erdirmeyi amaçlıyor.

OECD’nin 2012’den bu yana üzerinde çalıştığı küresel kurumlar vergisi düzenlemesinde geçen yıl ekim ayında bir uzlaşı sağlanmış, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G20) liderleri de söz konusu vergi anlaşmasını Ekim 2021’de Roma’da düzenlenen Liderler Zirvesi’nde onaylamıştı.

Anlaşmaya göre, Apple, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi teknoloji devleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023’ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyor.

Bu şirketler öncesinde ana faaliyetlerini vergi oranlarının düşük olduğu İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde gerçekleştirerek vergiden kaçınıyorlardı.