Dev maçın hakemi belli oldu
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Dev maçın hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli olurken, Trabzonspor – Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında görev alan hakemler şöyle:

26 Ağustos Cuma
Gaziantep FK – Antalyaspor: Suat Arslanboğa

27 Ağustos Cumartesi
Fatih Karagümrük – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
Adana Demirspor – Ümraniyespor: Kadir Sağlam
Corendon Alanyaspor – İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

28 Ağustos Pazar
Kasımpaşa – Hatayspor: Mert Güzenge
Kayserispor – Giresunspor: Sarper Barış Saka
Konyaspor – Fenerbahçe: Arda Kardeşler

29 Ağustos Pazartesi
Trabzonspor – Galatasaray: Ali Palabıyık
Beşiktaş – Sivasspor: Volkan Bayarslan

(İHA)

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