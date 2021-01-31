Dev kayanın düştüğü Antalya-Mersin yolu ulaşıma kapandı
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Dev kayanın düştüğü Antalya-Mersin yolu ulaşıma kapandı

Antalya-Mersin karayolu dev kaya parçasının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Antalya-Mersin D400 karayolunun Gazipaşa-Mersin arasındaki bölümünde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun 30’uncu kilometresinde; yerinden kopan devasa bir kaya parçası asfalt zemine düşerek parçalandı. Yolu tamamen kaplayan kaya parçası nedeniyle ulaşım durdu.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri düşen kaya kütlesini kaldırılmak için çalışma başlattı.  (DHA)

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Dev kayanın düştüğü Antalya-Mersin yolu ulaşıma kapandı
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