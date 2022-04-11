Dev derbinin kazananı Fenerbahçe!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Maçtan Dakikalar

1′ İlk düdük geldi ve Kadıköy’de dev derbi başladı.

26. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Mert Hakan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel penaltı noktası üzerindeki Zajc’ı gördü. Bu futbolcunun plasesinde top filelere gitti. 1-0

35. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Osayi-Samuel kendi yarı sahasından aldığı topla Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun Nelsson’u çalımlayıp sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

42. dakikada Babel’in pasında topla buluşan Berkan, savunmanın arkasına sarkan Kerem’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay gole izin vermedi.

45′ İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.

45’İlk yarı sona erdi

46’İkinci yarı başladı

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can ceza sahası önüne gelerek içeriye ortaladı. Penaltı noktası üzerindeki Mert Hakan’ın kafayla arkaya aşırttığı topta Serdar Dursun çaprazdan kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

85. dakikada soldan kazanılan korner atışında Ferdi ortaladı. Savunmanın dokunamadığı top arka direkteki Halil’de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top filelere gitti ancak Hakem Atilla Karaoğlan, Halil’in topu elle kontrol ettiğine hükmetti.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Ferdi (Szalai dk. 90 +1 ?), Crespo (Gustavo dk. 90+1 ?), Zajc, Mert Hakan (Arda Güler dk. 84 ?), Rossi, İrfan Can (Pelkas dk. 80 ?), Serdar Dursun (Berisha dk. 90+1 ?)

Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Sosa, Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau (Halil Dervişoğlu dk. 74), Babel (Morutan dk. 83 ?), Kerem, Gomis (Arda Turan dk. 83 ?)

Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Zajc (dk. 26), Serdar Dursun (dk. 68) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan, İrfan Can (Fenerbahçe), Marcao, Babel, Cicaldau, Taylan (Galatasaray)

(İHA)