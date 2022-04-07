Dev derbinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta pazar günü oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre, bu hafta oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.
Süper Lig’de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Gaziantep FK – Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 Nisan Cumartesi
13.30 V. Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe – Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor – İ. H. Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş – A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 Nisan Pazar
13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor – GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 D. G. Sivasspor – Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor – Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe – Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Nisan Pazartesi
20.30 F. T. Antalyaspor – A. Hatayspor: Kadir Sağlam
(İHA)