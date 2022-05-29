Despot, otokrat, totaliter, faşist…

Canlarım…

Klâsik liberal düşüncenin “kurucu babası” olarak kabul edebileceğimiz John Locke şöyle diyor:

“Devlet, bireyin inandığı gibi yaşamasına müdahale edemez; müdahale edilmesine de müsamaha gösteremez…”.

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Yine Locke…

Devlet yönetimini üstelenecek kişilere şu hatırlatmada bulunuyor:

“Siyasi yönetimin işlerini, din işlerinden kesinlikle ayırt etmeyi ve ikisi arasına adil sınırlar koymayı, bütün her şeyin üzerinde zorunlu buluyorum…”.

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Yani canlarım…

Liberal felsefeyi salt ekonomik model olarak:

Algılamak…

Veya…

Algılatmak:

Liberal düşünceye yapılabilecek en ağır haksızlık…

Ve hatta:

Hakarettir…

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Çünkü…

Liberal düşünce ekonomiden ibaret değildir…

Liberal felsefe:

Yatırımda…

Üretimde…

Tüketimde…

İstihdamda olduğu kadar…

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İnançta (Tabii ki inançsızlıkta…).

İbadette…

Giyimde…

Yaşam tarzı v.b. durumlarda da:

Özgür tercihler yapabilmektir…

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“Sadece benim için özgürlük” diye dayatan…

Ya da:

“Benim gibi düşünmekte, benim gibi inanmakta, benim gibi giyinmekte, benim tarzımda yaşamakta özgürsün” diyen bir Devlet Başkanı:

Bırakın liberal olmayı…

Demokrat da olamaz?..

★

Demokrat olamayacağı gibi aksine:

Despottur…

Otokrattır…

Totaliterdir…

Faşisttir…

HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM…

Bir toplum içinde birey olarak yaşarken…

O toplumun bağlı olduğu:

Yasalara…

Kurallara uymak:

Tabii ki sorumluluğum…

Ancak…

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Hukukun temel ilkelerine aykırı olmayan yasalara uyarak:

Kişisel tercihlerimi yapmak…

Dilediğim gibi düşünüp…

Dilediğim platformda ifade etmek…

Dilediğim gibi giyinmek…

Dilediğimi yemek…

Dilediğimi içmek…

Dilediğim müziği dinlemek…

Demokratik seçimlerde dilediğim:

İktisadî, siyasî ve sosyal görüşü temsil eden partiye oy vermek:

Kişisel özgürlük alanıma girer…

ÖZGÜR OLMALIYIM…

Hayatımı yaşarken hangi yoldan gideceğime…

Ne iş yapacağıma…

Kiminle dost olacağıma…

Kiminle evlenip…

Kiminle ortak olacağıma…

Hangi siyasi partiyi tercih edeceğime…

Devlet ya da otorite değil:

Ben karar veririm…

Ve bunun adı:

Özgürlüktür…

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Günümüz iktidarı benim bu özgürlüğümü elimden alıyor…

Nasıl alıyor?..

Düşündüklerimi özgürce ifade etmemi yasaklayarak alıyor…

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Nasıl alıyor?..

Eleştirilerimin içinde:

“Hakaret” arayarak alıyor…

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Yani…

Öküzün altına koyduğu buzağıyı çıkarıp:

“Bakın işte öküz doğurdu” diye yalan söyleyerek alıyor…

Ve öküzü doğurtup:

Düşüncelerimi ifade etmeme engel olarak alıyor…

ŞİMDİ YAKMIŞ ÇIRAMI…

Bundan sonra seçilecek cumhurbaşkanının öncelikle…

Çok iyi bir:

“Devlet insanı” olması gerektiğini:

Yazıyor, söylüyorum…

Bunu belli ki çok yakından izleyen bir “takipçi” DM ile sordu:

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“İyi bir devlet adamı olabilmek için her gün balık yemek gerekliymiş?.. Sizce bu görüş doğru mu?..”.

“Bilemem ama doğru olduğunu söyleyen uzmanlar var…”.

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Kısa bir süre sonra bu defa şu mesaj soru geldi yine DM ile:

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“Her gün hangi balıktan ne kadar yemek lâzım?..”.

“Her gün en az 600 gram, levrek, lüfer ya da çinekop yemek lazımmış” diye cevap verdim, gülümseyen bir emojiyle…

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Kısa bir süre sonra bu defa şu sorunun muhatabı oldum:

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“Peki ülkemizi yönetenler bunu bilmiyorlar mı?.. Biliyorlarsa neden her gün 600 gram lüfer ya da levrek veya çinekop yemiyorlar?..”.

Cevap verdim:

“Bu kadroların iyi bir devlet adamı olabilmeleri için her gün bir balina yemeleri lâzım da ondan…”.

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Soruyu soran Aktroldü sanırım ki…

Son mesajı şöyleydi:

“Şimdi yaktım çıranı…”.

YİNE YANILIYOR…

Erdoğan, katıldığı törende yaptığı açıklamada bakın neler söyledi:

“Birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor. Vicdansızlık yapma, aç kalan falan yok. Yeter ki dürüst, samimi ol. Şu anda yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle vatandaşımızın bu imkanlarını da nereden nereye getirdiğimiz ortada…”.

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Oysa yanılıyor Erdoğan…

Çünkü…

Halkın yarısından çoğunun açlık sınırında bir gelirle yaşadığını:

TÜİK rakamları söylüyor…

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Yani…

Erdoğan, zavallı fukaraya hakaret edip:

“Vicdansız, samimiyetsiz, yamuk” demek yerine…

Bütün o sıfatları TÜİK için kullanmalı…

Kullanabilirse…

BU GİDİŞ, GİDİŞ DEĞİL…

Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir cumhurbaşkanı (Erdoğan…).

Rakiplerinden birine (Kılıçdaroğlu):

“Köpek” dedi…

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Bir cumhurbaşkanı…

Siyasi rakibine:

“Kuyruğunu apış arasına alıp kaçacak” diyerek onu:

Köpeğe benzetebilecek kadar düzeyi düşürüyorsa:

Bu gidiş iyi gidiş değildir…

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“Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” dediğimi ileri sürerek Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim nedeniyle bana:

1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası kesen savcı ve yargıç:

Neredesiniz?..

En azından:

Bir “fezleke” gönderebilecek hukuk ahlâkından yoksun musunuz?..

ALKIŞLARIM ONLAR İÇİN…

Melek Mosso’ya yapılan ahlaksızlığa karşı duran elbette:

Sadece Nükhet Duru değildi…

Ama…

Benim çok hoşuma giden bir duruştu…

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Diğer sanatçılarımız salt Nükhet Duru’nun bu temiz ahlâklı duruşunu alkışlayıp…

Onları unuttuğumu zannetmesinler…

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Yani canlarım:

“Melek Mosso ahlaksızlığı tetikliyormuş, Aynur Doğan ‘uygun değil’miş, Ezgi Mola tecavüze tepki verdiği için suçluymuş, Melis Sezen’in sutyensiz elbisesi ‘suç’muş, Ece Seçkin kutlama için ‘Bayan’mış!

Kadın sanatçıları sindiremezsiniz, coşkuyla seyircimizle kalmaya devam edeceğiz” tiviti nedeniyle Nükhet Duru’nun şahsında…

Melek Mosso’ya yapılan ahlâksızlığa karşı tavır alan tüm sanatçılarımızı alkışlıyorum…

DÜNÜN TİVİTİ…

Melek Mosso

@MelekMosso

Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var.

Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki….

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….. karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, VERMEYECEĞİZ…

Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim.

Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz.

İNSANI UNUTTULAR…

İktidarda oldukları 20 yıllık süre içinde…

“Başarı” olarak gösterdikleri şeylerin hepsi:

Ya inşaat…

Ya da:

Savaş araç ve gereci…

Ancak…

★

Yaptıklarının içinde halkın tamamı yok…

Oysa…

Yaptıkları her şey “halkın tamamı için” olmalıydı…

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Bu ülke halkının en az yüzde doksanı…

Ömrü boyunca o köprülerden…

O otoyollardan…

Bir kere bile geçmediği…

Geçemeyeceği halde:

O köprüyü, otoyolu yapana:

Bedel ödeyecek…

Bunun neresi başarı?..