Ders almak

25 Ocak’ta bu köşede “Benzerlik” başlığıyla bir yazı yazarak yaklaşan Macaristan seçimlerini ve olası sonuçlarını anlatmaya çalışmıştım.

Seçim oldu ve 6 partinin oluşturduğu ittifaka karşı mücadele eden ve 12 yıldır iktidarda olan Başbakan Orban zafer kazandı.

O yazının son bölümünde şöyle yazmıştım:

“Altı partinin oluşturduğu İttifak iktidara geldiğinde öncelikle yolsuzlukları araştırıp suçluları yargılayacak, basın ve ifade özgürlüğünü yeniden sağlamak için anayasa ve yasalardaki anti-demokratik tüm metinleri ortadan kaldıracak, yoksul ve orta sınıf kitlelerini desteklemek için gerekli önlemleri alacak, dış ilişkilerde Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerden uzaklaşıp AB ile ilişkileri düzeltecek. Bunları yapması için İttifak’ın Nisan seçimlerini kazanması ve iktidar olması gerekiyor.

Kamuoyu yoklamalarına bakılırsa muhalefetin şimdilik böyle bir şansı var ancak 12 yıldır iktidarda bulunan Orban da kolay kolay teslim olmayacaktır. Meclisteki çoğunluğuna güvenerek yasaları değiştiriyor, iktidarı kaybetme olasılığına karşın YSK, HSYK, yüksek mahkemeler ve Sayıştay gibi önemli kurumların başına kendi adamlarını yerleştiriyor, medya gücüyle İttifakın liderlerine saldırıyor, İttifak partileri arasındaki görüş ayrılıklarını kışkırtıyor ve insanları “yamalı bohça koalisyonu” ile korkutuyor.

Sol; kendi gücünü kanıtlamayınca sağ partilerin ağırlıkta olduğu İttifak’ın işi kolay değil ve olmayacaktır.

Seçimi kazanıp iktidar olsalar da bu partilerin iç ve dış politikada her konuda anlaşabilecekleri konular çok fazla olmayacaktır.

İttifak içinde yer alan bazı parti ve kişilerin FİDESZ ideolojisinden farklı düşünmediği bilinmektedir.

12 yıldır iktidarda olan Orban ve partisi FİDESZ ülkeyi ve toplumu perişan etmiş durumda. Bu iktidarın ülkeye ve topluma verdiği zararları onarmak için İttifak partilerinin önceden her konuda anlaşması ve anlaştıklarını çok net ve inandırıcı bir şekilde topluma empoze etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ‘Orban’dan kurtulalım da gerisi kolay’ söylem ve mantığı işe yaramayacaktır”.

Nitekim de yaramadı.

Orban’ın zaferi farklı nedenlerle Erdoğan ve Putin için moral kaynağı oldu.

Orban “İçerdeki ve uluslararası solcular, Brüksel bürokrasisi, tüm servetiyle Soros imparatorluğu, uluslararası medya ve sonuç olarak Zelenski’ye karşı savaştım ve hepsini yendim” dedi.

Orban zaferinden herkes için çıkarılacak çok sayıda ders var. Millet İttifakı bu ders işini iyi becerirse iktidar olur yoksa bu ülke uzun süre Erdoğan’la devam eder.

Tıpkı Erdoğan’ın yakın dostu Vucic’in ülkesi Sırbistan’da olduğu gibi. Pazar günü orada da seçim vardı ve Orban gibi Putin dostu Vucic ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Macaristan ve Sırbistan seçimleri ABD ve NATO’culara büyük darbe olmuştur. Üstelik Macaristan AB üyesi, Sırplar ise Ruslar gibi Ortadoks ve Yugoslavya’yı parçalayan ABD ve NATO’dan nefret ederler.

Ayrıca Orban; Vucic’in Bosna’daki gerginlik ve provakatif politikalarını desteklemektedir. Hırvatlar’ın da taraf olduğu Bosna’da işlerin beklenildiği gibi yeniden karışması AB ve batı İttifakını sarsar.

ABD ve AB’nin her alanda devam eden yaptırım, ambargo ve propaganda savaşına karşı Başkan Putin NATO’cuları sıkıştırmak için Bosna’nın karışmasından medet umabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki dostu Vucic ve Orban ile Bosnalılar arasında tercih yapmak zorunda kalabilir.

Yani sıkışabilir.

Rusya-Ukrayna olayında olduğu gibi.

Kırım ilhakını tanımıyor, Kırımlı Türklere yardım ediyor, Kiev’e İHA-SİHA başta olmak üzere bir çok askeri konuda işbirliği yapıyor ama Putin’den vazgeçemiyor.

Nükleer santral, S-400, doğalgaz, ithalat-ihracat, turizm, müteahhitlik işleri ve başka bir çok konuda işbirliği var ama Suriye başta olmak üzere Kafkaslar, Orta Asya ve Libya gibi bölgelerde anlaşmazlık ve kavga var.

Sonra da Zelenski ile Putin’i barıştırma numarası.

Ülke içinde herkesle kavgalı olan Erdoğan dışarda “barış elçisi”!

Yandaş medya ve troller öyle diyor!