Dere ıslah çalışmaları sırasında açılan kanala düşüp boğuldu

Bakırköy, Ataköy’de 5 Eylül tarihinden beri kayıp olan Kazım Tan(50)’ın, domates toplarken Ayamama deresi ıslahı projesi için kazılan içi su dolu kolektör kanalının ağzı açık bırakılan bacasından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Tan’ın cesedine, kanaldaki su iki gün boyunca boşaltılarak ulaşılabildi.

İstanbul’da 13 Eylül 2022 tarihinde polise başvuran bir kişi, ağabeyinden 8 gündür haber alamadıklarını belirterek kayıp müracaatında bulundu. Müracaatçı, ifadesinde ağabeyiyle sık görüşmediğini, onun Ataköy’de bir şantiyenin inşaat işçilerinin kaldığı bölümde kaldığını, 5 Eylül tarihinden beri kayıp olduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı. Kayıp Kazım Tan’ın son günlerde sorun yaşadığı kişiler tek tek incelendi. Kazım Tan’ın o sabah şantiyedeki arkadaşlarına bir arkadaşı için kendi yetiştirdiği domateslerden toplamaya gideceğini söylediğinin öğrenilmesi üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Olay yerini gören bir güvenlik kamerası görüntüsü ise olayın üzerindeki sır perdesinin günler sonra kalkmasını sağladı.

DOMATES TOPLARKEN AĞZI AÇIK BIRAKILAN KUYUNUN İÇİNE DÜŞMÜŞ

Kamera görüntülerinde şantiyenin boş olan alanında domates yetiştiren Kazım Tan’ın domates toplarken, Ayamama deresi ıslah projesi kapsamında açılan içi su dolu kolektör kanalına düştüğü görüldü. Görüntülerde Kazım Tan’ın bir süre domates topladığı, daha sonra 3,5 metre derinliğindeki kolektör bacasından aşağı düşerek görüntüden kaybolduğu tespit edildi.

İKİ GÜN BOYUNCA CESEDE ULAŞILMAYA ÇALIŞILDI

Bu gelişme üzerine kanalda bulunan su, itfaiye çağırılarak boşaltılmaya başlandı. İki gün süren çalışma sırasında ekipler zaman zaman teleskopik kameralarla kanalı kontrol etti. Tan’ın cesedi dün kolektör kanalının içinde bulundu. Yapılan ilk incelemede Kazım Tan’ın boğularak öldüğü belirlendi. Ceset bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirttiler. (DHA)