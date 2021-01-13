Derbiyi beklerken!

Süper Lig’deki futbol kalitesine(!) zar zor alışmışken Türkiye Kupası, yaramıza tuz bastı. Durağan, sıkıcı, faullü… Galatasaray’ın Beşiktaş derbisi varken Marcao, Taylan, Diagne ve Emre Kılınç gibi alternatifsiz oyuncuları oynatarak ne amaçladı Fatih Terim? Yönetime “Elimdeki oyuncu havuzu bu” mu diyordu, transfere ihtiyaç olduğunu göstermek mi istiyordu? Emin, Sekidika, Kerem maça başlasa daha iyi olmaz mıydı?

Galatasaray maça iyi başlayamadı. Yeni Malatya bunu hızlı çıkışlarla cezalandırabilirdi. Üstelik Luyindama, Kulibay’ı düşürürken hem penaltıya sebebiyet verip hem de derbi öncesi kırmızı kart görebilirdi. Buna rağmen Cimbom, daha fazla pozisyon bulan taraftı ancak maçın uzamasını engelleyemedi. Uzatmada gelen Umut Bulut golünde kaleci Fatih Öztürk’ün de payı az değildi. Duran top büyüsünü bozan Luyindama’nın golü oldu. Fatih penaltılarda kendini affettirdi ve neredeyse 3 saatlik maçı bitirdi. En iyisi bu maçı unutmak ve derbiyi beklemek.