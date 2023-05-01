Derbide 3 puan Beşiktaş’ın oldu

Beşiktaş, ilk yarısı berabere biten derbiyi, ikinci yarıda Hadziahmetovic ve Aboubakar’ın golleriyle Galatasaray karşısında 3-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti.

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira’nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim’den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun’un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku’nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

53. dakikada Salih Uçan’ın sağdan ortasında Aboubakar’ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.

55. dakikada Rosier’in sağ kanattan ortasında Aboubakar’ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira’nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic’in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1

87. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier’in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson’dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Lider Galatasaray, Dolmabahçe’den mağlubiyetle dönüyor

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında konuk olduğu Beşiktaş’a 3-1 yenilerek, şampiyonluk yarışındaki puan farkını koruyamadı.

Vodafone Park’ta oynanan derbide Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibinin Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile bulduğu gollere engel olmadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Süper Lig’de 70 puanda kalan Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3’e indi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise puanını 65’e çıkardı.

Bu sezon ilk kez büyük maç kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yaşamış takımlara karşı ilk kez maç kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’i yenip, Trabzonspor ile berabere kalmıştı.

Galatasaray sezonun ikinci yarısında da Trabzonspor’u mağlup etmişti.

İstanbul takımlarına ilk kez yenildi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon ilk kez bir İstanbul takımı karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce İstanbul temsilcileriyle oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

Büyük maçların golcüsü Icardi

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir’i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez ağları havalandırdı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçla Beşiktaş’a 3-1 yenildikleri karşılaşmada ise birer gol attı.

Mauro Icardi böylece Süper Lig’de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti.

Galatasaray’ın bu sezonki en skorer ismi olan Icardi, Beşiktaş’a attığı golle ligdeki gol sayısını da 14’e çıkardı.

Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı

Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-1 mağlup ederek puanını 65’e yükseltti.

Derbide Icardi’nin 20. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada Romain Saiss, 58. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar’ın golleriyle Galatasaray’a şampiyonluk yarışında darbe vurdu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte bu sezonki 2. derbi galibiyetini aldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbilerde Fenerbahçe’yle Vodafone Park’ta 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray’a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’yle oynanan derbiyi 4-2 kazanırken, Galatasaray’ı da 3-1 yendi.

Beşiktaş 10 maçta 26 puan topladı

Siyah-beyazlı ekip, derbide kazandığı galibiyete son 10 maçtaki başarılı performansını sürdürdü.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor’a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Söz konusu dönemde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor ve Galatasaray’ı mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarını ise berabere tamamladı.

Beşiktaş, ligden çekilen Atakaş Hatayspor maçını da hükmen 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Siyah-beyazlı ekip böylece 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı.

Vodafone Park’ta yine derbi kaybetmedi

Vodafone Park’ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray’ı da mağlup ederek serisini sürdürdü.

Dolmabahçe’de Galatasaray’ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park’ta oynanan ilk derbide 2-2’lik skorla almıştı.

Öte yandan Vodafone Park’ta 7. derbisini oynayan teknik direktör Şenol Güneş, 4. kez galibiyet sevincini yaşadı. Güneş’in 3 derbisi ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş ikili averajı lehine çevirdi

Siyah-beyazlılar, 3-1’lik skorla birlikte Galatasaray’la arasındaki ikili averajı lehine çevirdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi 2-1 kaybeden Beşiktaş, 3-1’lik skor sonrası ikili averajda 1 gol öne geçen taraf oldu.

Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe’ye karşı da ikili averajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Kadıköy’deki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı.

Saiss siftah yaptı

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü derbide kaydetti.

Maçın 35. dakikasında Arthur Masuaku’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Saiss, skoru 1-1’e getiren golü kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’ta ilk golünü attı

Beşiktaş’ın devre arasında Arabam.com Konyaspor’dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, bu sezonki 4. golünü Galatasaray’a karşı attı.

58. dakikada Oliveira’dan kaptığı topla bir anda Muslera’yla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu.

Bu golle siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarak Beşiktaş’ı derbide 2-1 öne geçiren Hadziahmetovic, eski takımı Konyaspor’da oynarken Corendon Alanyaspor (2) ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da gol atmıştı.

Aboubakar gollerine devam etti

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray’ı da boş geçmedi.

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor (2) maçlarında peş peşe goller atan Aboubakar, Trabzonspor maçını boş geçerken, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında attığı gollerle yeni seriye başladı.

Aboubakar, ligdeki gol sayısını da 8’e çıkardı.

Şenol Güneş, son bölümde değişiklikle yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbi maçta uzun süre sahaya çıktığı onbiri bozmadı.

Güneş’in saha içine ilk müdahalesi 84. dakikada geldi.

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takım adına ilk hamlesini Salih Uçan-Tayfur Bingöl, Cenk Tosun-Necip Uysal değişiklikleriyle yaptı. Güneş bir diğer değişikliğini ise 90. dakikada Amir Hadziahmetovic’in yerine Alexandru Maxim’i alarak yaptı.

Kulübeler gerildi

Derbi zaman zaman gergin anlara sahne oldu.

25. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Galatasaray kulübesi arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaş Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan’la Okan Buruk arasında yaşanan tartışmayı siyah-beyazlılar güçlükle sakinleştirirken, hakem Ali Şansalan, Çalışkan’a sarı kart gösterdi.

Teknik direktör Güneş’in, Çalışkan’a sert bir şekilde tepki göstermesi de dikkatleri çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Karanlıktan aydınlığa çıkabileceğimizi bir kez daha gördük

Beşiktaş’ta teknik direktörü Şenol Güneş, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, “Harika bir ambiyans vardı. İstekli başladık. Çok fazla top kaybıyla sahamızda kaldık. Rakibin kaleyi tutan tek şutu gol oldu. Bu, bizi sakinleştirdi. Daha iyi top kullanmaya başladık ve duran toptan gol bulduk.” dedi.

İkinci devrede istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten deneyimli teknik adam, “İkinci yarıda daha fazla oyunu kontrol ettik. Rakip de hamlelerini yapıp hücuma gitmeye çalıştı. Tüm oyuncularımız buna cevap verdi. Taraftarın da olağanüstü desteği vardı. Bir ara eski günlerdeki gibi kulaklarımın sağır olduğu dönemi yaşadım. Üç puan ve moral çok önemliydi. Karanlıktan aydınlığa çıkabileceğimizi bir kez daha gördük. Bu maçta oyunun sonucunu hak ettiğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.

Top kayıpları konusunda sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Şenol Güneş, “Geriden çıkarken çok basit top kayıpları yapmamamız lazım. Bunu aşabilsek çok daha iyi olacak. Hırsla akıllı oynamayı bazen karıştırıyoruz. Kanatlardan çok güzel ortaların gol olmasını isterdim. Kalan 4 maçı kazandığımızda gelecek adına iyi işler yapacağız. Hala üçüncüyüz ve gerideyiz. Oyunumuzu oynayacağız. Tüm oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün takımın hepsi savaştı. Derbiden 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ligin kalan bölümünde oynayacakları 4 maçtan da galip ayrılmak istediklerini kaydeden Güneş, “Dört maçı da iyi futbolla kazanmak istiyoruz. Oyun anlayışımızı sürdürülebilir hale getirip çok gol atan ve az gol yiyen takım olmak durumundaydık. Asıl başarımız az gol yememiz.” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, ilk yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadıkları tartışmayla ilgili bir soruyu, “Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan hoca da 4. hakeme neden sarı kart göstermediğini söyledi. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. ‘Sakin ol sen de aynı hareketi yaptın’ dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimi söyledi. Ben de ‘Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim’ dedim. Anladım ki gerginlik yapacak. Uzaklaştım oradan. Severim. İşini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum.” şeklinde yanıtladı.

Siyah-beyazlı futbolcu Vincent Aboubakar: Çok önemli bir zafer kazandık

Beşiktaş’ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ı yenerek önemli bir zafer elde ettiklerini söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Vodafone Park’ta lider Galatasaray’ı 1-0 geri düşmelerine rağmen 3-1 yendikleri derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti Beşiktaş taraftarına armağan eden Aboubakar, “Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hafta çok iyi çalıştık ve hazırlandık. Çok önemli bir zafer kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi desteklediler. Kalbimizle oynadık. Beşiktaş’ı seven herkese hediye ediyorum.” diye konuştu.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile puan farkını 5’e indirdiklerini hatırlatan 31 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray’ın bariz bir puan avantajı var. Ancak kimse ne olacağını bilemez. Bizim odaklandığımız şey bu şekilde oynayıp kazanmaya devam etmek. Sonrasında ne olacağını kimse bilemez. Şu an çok iyi gidiyoruz ve sezonu böyle bitireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Vincent Aboubakar, Galatasaray’a karşı ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine, “Maçtan önce atmam gerektiğini düşündüm ve attım. Burada önemli olan zafer kazanmaktı. Bu mutluluğu devam ettirmek istiyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

Gol vuruşunun Brezilya’nın eski futbolcularından Ronaldo’ya benzetilmesi üzerine Aboubakar, “Ronaldo çok farklı, güçlü bir seviyede. Gol attığım için mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir

Beşiktaş’ta asbaşkan Emre Kocadağ, Merkez Hakem Kuruluna ‘adalet’ çağrısında bulundu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında olduğunu belirterek, “Beşiktaş’ı yarışın dışına itmek isteyenlere en güzel cevabı sahada verdik. 5 hafta önce Kadıköy’de aldığımız 4 gollü galibiyet, bugün evimizde Galatasaray’a karşı aldığımız galibiyetle averajda üstünlük sağladık. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bunu herkes böyle kabul etmek zorunda. Yeter ki lig adaletli şekilde yönetilsin, hakemler, federasyon bu işi yönetmeye talip olsun.” ifadelerini kullandı.

“Şimdiye kadar adaletli bir lig olmadı”

Derbi maçında Beşiktaş’ın önünün kesilmesine yönelik kararlar olduğunu kaydeden Kocadağ, deprem nedeniyle ligden çekilen takımların kalan maçlarıyla ilgili aldığı kararından dolayı Türkiye Futbol Federasyonunu eleştirerek şunları aktardı:

“Bugün Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var ikili mücadelelerde. Beşiktaş’ın önünü kesmeye yönelik vardı ama bu adımlar başarılı olamadı. Hem kurullara hem Merkez Hakem Kuruluna seslenmek istiyorum. İçinizde biraz vicdan, adalet duygusu varsa kalan 5 haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş’ı sene başından beri yarışın dışında tutmaya çalışmanız fayda getirmedi. Beşiktaş her zaman olduğu gibi bu yarışın içinde var olduğunu iki rakibini de farklı yenerek gösterdi. Bu koltuklar hepimiz için gelip geçici. Bu koltuklardan kalktığınızda arkanızdan konuşulan söylemler sizi ayakta tutuyor. Kurullarda görev alan herkes bunun bilincinde olmalı. Ligle alakalı onlarca şaibe konuşuluyor. Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var gibi söylemler yapmadık. Bildiğimiz ne varsa her zaman söyledik. Bildiğimiz tek şey var, o da şimdiye kadar adaletli bir lig olmadı.”

“Bugün bir kez daha geçmiş söylemlerimizin ne kadar haklı olduğunu gördük.” diyen Kocadağ, sözlerini şöyle tamamladı:

“Deplasmanda ve evinde oynamanın arasındaki farkı umarım Galatasaray da hissetmiştir. Deprem nedeniyle ligden çekilen kulüplerle alakalı adaletsizlik olduğunu söyledik. Deplasman ve evinde oynama sayılarıyla alakalı adaletsizlik olduğunu söyledik. Beşiktaş’ın evinde oynadığı maçlardaki, rakiplerin deplasmanlardaki performansı belli. Bunun değerlendirmesini maalesef adaletsiz şekilde yaptılar. Bunun adaletsizliği bugün bir kez daha gözüktü. Bu konuyu biz zaten gerekli mercilere taşıyacağız. Bu zaten cebimizde duran bir konu. Bu konuyu unutmadık. Bugün yaşananlar ne kadar haklı olduğumuz ortaya koyuyor. Beşiktaş yarışın içinde. Bir kez daha herkes için adalet vurgusu yapıyorum. Yarışan takımlar için kurullar ve hakemler bu adaleti sağlamak durumunda.”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bugünkü bizim için bir kaza

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’a 3-1 yenildikleri derbide istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, maça iyi başladıklarını belirterek, “Golü de bulduk. Devamında doğru çıkışları yapabilsek, ikinci golü bulma şansı da olabilirdi. Bizim için maçın geri dönüş noktası yediğimiz korner golü. Ondan sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahalarında seyircileriyle birlikte performansları daha yukarı gitti. Daha dirençli bir oyun ortaya koydular. Biz de burada kendi yeteneklerimizin altında işler yaptık.” dedi.

İkinci yarıda yedikleri gole kadar rakiplerinin üst üste pozisyonlar bulduğunu anlatan Buruk, şunları kaydetti:

“Burada değişiklik yapıyorduk. İki oyuncumuzu 55. dakikada kulübeye çağırdık. Oyunu biraz daha dirençli hale getirmeye çalışıyorduk. Ama yaptığımız bireysel hatadan yediğimiz golle 2-1 geriye düştük. Yaptığımız değişiklikler genel olarak olumlu gitti. Rakip sahaya iyi yerleştik. Kullanamadığımız son paslar vardı. O son pasları doğru bir şekilde kullansak 2-2’lik beraberliği yakalayabilirdik. Maçın sonunda da 3. golü yedik. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Zor bir deplasman. Ligdeki durumumuz itibarıyla kafamız dik. Üç puan önde olan bir takımın hocasıyım. Oyuncularımla birlikte bu zamana kadar sergilediğimiz performansın daha üstüne çıktığımızda yine ligdeki en avantajlı takım biziz. Üzüntümüzü bir kenara bırakacağız. Çok kısa bir sürede toparlanıp, Medipol Başakşehir maçına hazırlanacağız. Galatasaraylı taraftarlar merak etmesin. Onların istediği, bu zamana kadar gördüğü takım bir sonraki maçta sahada olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Bugünkü bizim için bir kaza. Bunu en kısa zamanda atlatıp, tekrar ligin şampiyonluğuna gidecek takımın görüntülerini sahada vereceğiz.”

Okan Buruk, kadro tercihiyle ilgili soru üzerine, “Bizim en formda oyuncularımızdan biri Milot Rashica. Son haftalarda çok yükselen performansı var. Bugün sahada olması gereken bir oyuncu. Değişimler olabilir. Ama sonuçta 3 Türk kuralı olduğu için hepsini bir arada oynatamıyorsunuz. Maçta bize birçok pozisyon geldi. Bunları doğru bir şekilde değerlendiremedik ve maçı kaybettik. Bunu bir kişi üzerinden değerlendirmiyorum. Takım olarak kaybediyoruz. Burada hepimizin hataları var. Bu hatalardan ders alacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, yedikleri ikinci golden önce oyuncu değişikliği yapmayı planladıkları belirterek, “Sergio Oliveira ve Dries Mertens’i oyundan çıkartmayı düşünüyordum. Oraya iki dirençli almayı düşünüyordum. Ona yetişemeden bireysel bir hatayla gol yedik. Oyuncuları 55. dakikada kulübe çağırdık ama yetişemedik. Oyuncularım hata yapacak. Bu bir hata oyunu. Bu zamana kadar çok fazla iyi iş yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar. Oyuncularımın hepsine güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bugün çok iyi bir oyun ortaya koyamadık”

Okan Buruk, şampiyonluk yarışında en az baskı hisseden takımın Galatasaray olduğunu vurgulayarak, “Buraya 6 puan farkla geldik. Ligin son 6 haftasıydı. Bu bizim üzerimizde baskı oluşturmuyor. Ama bu tür hatalar ve şanssızlar var. Fatih Karagümrük maçında yapılan hatalar, bu maçta yapılanlar gibi değildi. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koyamadık. Baskı olsa daha iyisini yapmamız gerekiyordu. 1-0 sonrası bizim daha farklı bir oyun olabilirdi.” diye konuştu.

“Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz”

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa en yakın olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ligde 5 hafta kala 3 puan önde olan takımın hocasıyım. Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz. Belki 4 maç üst üste kazandığımızda şampiyon ulaşacak takım da biziz. Bu anlamda rahatım. Aynı geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum. Üzerimizde baskı yok. Bundan sonraki 4 maçımızı kazanıp, şampiyonluğa yürüyeceğiz. Bundan kuşkum yok. 5 maçlık fikstürümüz var. Belki 4 maç sonra buna ulaşabiliriz diye söylüyorum. Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de 3-0 kazandığımız için bu ikili averaj önemli. Üzerinde baskı olacak takım biz değiliz. Bundan daha iyisi yapabilecek takımız. Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının çok büyük bölümünü kazandı. Bu sene de inşallah taraftarımızla birlikte bu yarışın kazananı olmak için elimizden geleni yapacağız.”

“Ligdeki oyunun kalitesinden memnunum”

Okan Buruk, Süper Lig’in kalitesiyle ilgili bir soru üzerine, “Genel olarak baktığımızda bu sene çok güçlü takımlar var. İlk üç takım da belki lig ortalamalarının çok üzerinde gidiyor. Oyun olarak da iyi işler çıktığını düşünüyorum. Kazanma baskısı dolayısıyla hakemler de zaman zaman bunun altında ezilebiliyor. Takımlar, oyuncular, hocalar, başkanlar da bunun altında ezilip, farklı açıklamalar yapabiliyor. Ben ligdeki oyunun kalitesinden memnunum. Ligimizi yabana atılacak bir olarak görmüyorum. Oyuncu kalitemiz de gayet iyi.” şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmada iki takımın yedek kulübeleri arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin çok önemli olmadığını da sözlerine ekledi. (AA)