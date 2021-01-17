Derbi sahnesi Beşiktaş ve Galatasaray’ı bekliyor

Süper Lig’in 19. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için statta tüm önlemler alındı.

İstanbul’da süren kar yağışı nedeniyle Vodafone Park’ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldı. Belli bir derecede sürekli kontrolleri yapılan zeminde bu tedbir nedeniyle kar tutmadı ve çimin sertleşmesine olanak tanınmadı.

Ayrıca güneş enerjisi veren ışıklarla da çim zemin korundu. Bu arada stadın çevresinde çeşitli güvenlik önlemleri alınırken, sokağa kısıtlama kararları nedeniyle sadece görevlilerin olması dikkat çekti.

Öte yandan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdulkadir Bitigen oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.00’da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen VAR hakemi olarak görev yapacak. Bitigen’in yardımcılığını (AVAR) Ali Şansalan ve Ekrem Kan üstlenecek

BEŞİKTAŞ, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DERBİYE ÇUBUKLU FORMA İLE ÇIKACAK

Beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski nedeniyle, çubuklu formada karar kılındı. Daha önce gerçekleştirdiği proje ile Galatasaray karşısında, üstünde taraftarlarının imzası bulunan beyaz formasıyla çıkmayı planlayan Beşiktaş’ın bu planı kar yağışına takıldı. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski taşıması gerekçesiyle, derbiye çubuklu forma ile çıkılma kararı alındı. (DHA)