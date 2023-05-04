Depresyon ilaçları cinselliği nasıl etkiler?

Çağın hastalığı depresyonun mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Depresyonun kendisi ve tedavi süreci cinsel sorunlara da neden olabilir…

İlaç yüzünden mi isteğim azaldı?

SORU:

7 aydır depresyon ilacı

kullanıyorum. Bu süreçte cinsel isteğim iyice azaldı. Nedeni aldığım ilaç olabilir mi? K.Ç./Bursa

CEVAP:

Depresyon en fazla etkilediği alanlardan biri de cinsel yaşamdır. Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Hem depresyonun kendisi hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Depresyon ilaçları cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına neden olabilir. Burada depresyon hastalığının tedavi edilmesi cinsel isteğin olup olmadığından daha öncelikli olabilir. Dolayısıyla doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir.

Yakınlaşmak için ne yapabiliriz?

SORU:

35 yaşında evli bir kadınım. Eşim hiçbir zaman çok istekli olmadı, ona hep ben yaklaştım. Artık ben de ilgimi kaybettim. Evde iki yabancı gibiyiz. Ne yapabiliriz? C.B./Antalya

CEVAP:

Bütün canlılar gibi insanlarda cinsel dürtüyle doğar. Bu yaşam zincirinin de­vamı için doğuştan gelen temel bir gü­düdür. Doğuştan gelen bu dürtü tecrü­besizlik, yasaklayıcı toplumsal değerler, negatif cinsellik algısı, ayıp günah, pis gibi olumsuz duygular, partner ilişkisin­de ki çatışmalar, tekrarlayan hayal kı­rıklıkları gibi nedenlerle zamanla azalıp bazen tümüyle kaybolabilir. Kadında ve erkekte görülen cinsel işlev bozukluk­ları paranın iki yüzü gibidir, başlarda eşlerin yalnızca birinde olan bir sorun zamanla diğerini de bulaşarak kısır döngüye dönüşür ve daha karmaşık bir hal alır. Bu durum evlilikte uzaklaşma ve yabancılaşmaya neden olur. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak bu durumun normal olmadığını, bir çözüm aramanız gerektiğini söyleyebilir, gere­kirse bir uzmandan profesyonel destek almayı önerebilirsiniz.