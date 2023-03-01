Depresyon cinselliği nasıl etkiler?

Depresyonla cinsel istek bozuklukları arasında sıklıkla bağlantı vardır. Bu sorun hem hormonal hem de psikolojik düzeyde cinsel isteğin azalmasına hatta hiç olmamasına neden olabilir…



Eşimle eskisi gibi olabilir miyiz?

SORU:

Üç yıldır depresyon hastayım, düzenli olarak antidepresan kullanıyorum. Bu da bende cinsel isteksizlik yapıyor. Eşim bu yüzden beni kadınlık görevimi yapmamakla suçluyor. Cinsel hayatımız düzelir mi? M.C./Isparta

CEVAP:

Depresyonla cinsel istek bozuklukları ara­sında sıklıkla bağlantı vardır. Hayattan keyif alamama, genel mutsuzluk hali, uyku ve yeme düzensizlikleri, ölüm düşünceleriyle karakterize olan depresyon hem hormonal düzeyde hem de psikolojik düzeyde cinsel isteğin azalmasına hatta hiç olmamasına neden olabilir. Ayrıca kullanılan ilaçlar da bu isteksizliği artırabilir. Evlilikte cinsel yaşam önemli bir ihtiyaçtır, özellikle de sağlıklı olan taraf için empati yapmak her zaman kolay olmayabilir. Kadınlarda uyarılma güçlüğü ve vajinal kuruluk da az da olsa yaşanan cinselliğin bir eziyete dönmesine neden olur. Böyle bir durumda öncelikle depresyonun tedavisine odakla­nılmalı, depresyon azaldıktan sonra cinsel isteksizlik sorunu çözülmelidir.

Ne zaman ilişki yaşayabilirim?

SORU:

54 yaşındayım, prostat büyümesi nede­niyle ameliyat oldum. Ameliyat cinsel hayatımı etkiler mi? Ne zaman ilişki yaşayabilirim? E.Ş./İstanbul

CEVAP:

Prostat mesanenin altında kestane büyüklüğünde bir organdır. Birçok işlevi vardır. İdrar kontrolünü sağlama, meni sıvısı üreterek spermi zenginleştirme ve boşalmaya yardımcı olma bunlardan ba­zılarıdır. Erkek cinsel işlevinde önemli bir yeri olan prostat bezindeki sorunlar erken ya da geç boşalma, cinsel ilişki sırasında acı hissetme, sertleşme güçlüğü gibi cin­sel işlev bozukluklarına neden olabiliyor. Böyle bir durumda prostat bezindeki organik sorun giderildikten sonra cinsel işlev bozukluğuna odaklanılır. Prostat ameliyatından sonra cinsel hazda azalma, uyarılma ve boşalma sorunları gelişebilir. Böyle bir durumda acele etmemeli, biraz sabırlı olmalıdır. Sizin cinsel birleşmeden çok duygusal ve tensel yakınlığa öncelik vermeniz ancak kendinizi hazır hissettiği­nizde ilişkiye girmeniz önerilebilir.

İlaç tedavisinin faydası olur mu?

SORU:

25 yaşındayım ve bekarım. Düzenli bir ilişkim yok. Ancak olunca da çok çabuk boşalıyorum. Bu sorun ilaçla çözülür mü? L.D./Kayseri

CEVAP:

Hızlı ereksiyon olma ve erken boşal­ma ergenlik ve ilk gençlik döneminde olağan ve beklenen bir durumdur. Bu bir hastalık değil cinsel heyecanı kontrol etmeyi bilmemenin bir sonucudur. Cinsel heyecanı yönetmek tenis oynamayı ya da yüzmeyi öğrenmek gibi sonradan öğreni­lip uygulanabilecek bir beceridir. Bunun için haftada 3-4 defa düzenli bir cinsel­liğin yaşandığı, uzun süreli bir evlilik ya da partner ilişkisi olması gerekir. Bu sorun anlayışlı ve işbirliği içinde olan bir partnerle kolaylıkla çözülebilir. Tümüyle öğrenmeye dayalı özgüvene dayalı bir cinsel işlev bozukluğu için hemen ilaçla çare aramayı düşünmemelisiniz. Çünkü bu ilaçların hem yan etkileri fazladır hem de bırakıldığında başa dönülür. Mutlaka ilaç kullanmak istiyorsanız bir üroloji doktorundan görüş almanız doğru olur.