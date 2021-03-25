Depresyon cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Depresyon hem hormonal hem de psikolojik düzeyde cinsel isteğin azalmasına hatta hiç olmamasına yol açabilir…

Bizim ilişkimiz normale döner mi?

SORU:

39 yaşındayım. 1 yıldır depresyondayım, ağır ilaçlar kullanıyorum. Eşimle herhangi bir cinsel yaşantımız kalmadı. Bu süreçte yine de yapılabilecek bir şeyler var mı? T.D./Ordu

CEVAP:

Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Depresyon ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Cinsel isteksizlik ya da uyarılma güçlüğü en sık görülen sonuçtur. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir. Sizin durumunuzda önce depresyonu tedavi ettirmeniz kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda cinsel terapi almanız uygun olur. Cinsel isteği fazla etkilemeyen ilaçlarla cinsel terapinin birlikte uygulanması, dışa dönüklüğün teşvik edilmesi, beklentisiz sevişme gibi bazı küçük adımlar depresyondan çıkmaya da yardımcı olabilir.

Erken boşalmada ilaç kullanılır mı?

SORU:

12 yıldır erken boşalma problemim var. Gittiğim doktorlardan biri psikiyatri ilacı diğeri prostat ilacı verdi. Her ikisi de işe yaramadığı gibi sertleşme ve cinsel istek sorunları da yaşamaya başladım. İlaca devam etmeli miyim? U.B./Kayseri

CEVAP:

Tedavinizi yapan doktorların önerdiği ilaçlar hakkında bir yorum yapmam etik olarak doğru olmaz, ilacı öneren doktora sorarak karar vermeniz daha uygun olur. Son yıllarda boşalma zamanının geciktirilmesinde bazı ilaçlardan faydalanılmaktadır. Bu ilaçların çoğu; cinsel uyarılmayı geciktirici yan etkileri nedeniyle boşalma süresini uzatırlar. Cinsel uyarılmayı azaltan, etkinliği kullanım süresi ile sınırlı olan bu yöntemler; boşalmanın daha geç olmasına yardımcı olurken, istemsiz bir refleks halinde ortaya çıkmasına engel olamazlar. Erken boşalma tedavisinde ilaç kullanımın tek seçenek değildir. Erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir. Cinsel heyecanı yönetmeyi öğrenmek her erkeğin sonradan kazanabileceği bir beceridir.

Alkol almayınca niye böyle oluyor?

SORU:

38 yaşında, 10 yıldır evli bir erkeğim. Son 4 yıldır eşimle yalnızca alkol aldığımda seks yapabiliyorum, almadığım zamanlar erken boşalma ya da sertleşme sorunu oluyor. Bunun bir çaresi var mı? G.D./Manisa

CEVAP:

Alkol sorun yaratan bir çözümdür, kalıcı bir çözüm üretmediği gibi durumun gittikçe daha kötü olmasına yol açar. Özellikle birkaç kadeh içki geçici bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkeklerde faydalı olabilir. Eşinizle yalnızca alkol aldığınızda seks yapabiliyor olmanız, diğer durumlarda rahat olmadığınızı bir performans kaygısı yaşadığınızı gösteriyor. Ancak sürekli buna sığınmak ya da alkolü abartmak zamanla hem alkol bağımlılığına yol açabilir, hem de tam tersi bir etki yaratarak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsellikte performans kaygısı yaratan nedenlere odaklanmanız uygun olur.