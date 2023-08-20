Depresyon cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Depresyonla cinsel istek bozuklukları arasında sıklıkla bağlantı vardır. Üstelik depresyon kadar tedavide kullanılan ilaçlar da çiftlerin seks hayatını bitme noktasına getirebilir.

Cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkarım?

SORU:

29 yaşında evli bir kadınım. 3 yıldır depresyon tedavisi görüyorum. Bu yüzden bende cinsel isteksizlik başladı. Eşim bu durumdan çok rahatsız. Ne yapabilirim? K.S./Edirne

CEVAP:

Hayattan keyif alamama, genel mutsuz­luk hali, uyku ve yeme düzensizlikleri, ölüm düşünceleriyle karakterize olan depresyon hem hormonal düzeyde hem de psikolojik düzeyde cinsel isteğin azalmasına hatta hiç olmamasına neden olabilir. Ayrıca kullanılan ilaçlar da bu is­teksizliği artırabilir. Evlilikte cinsel yaşam önemli bir ihtiyaçtır, özellikle de sağlıklı olan taraf için empati yapmak her zaman kolay olmayabilir. Kadınlarda uyarılma güçlüğü ve vajinal kuruluk da az da olsa yaşanan cinselliğin bir eziyete dönmesine neden olur. Böyle bir durumda öncelikle depresyonun tedavisine odaklanılmalı, depresyon azaldıktan sonra da cinsel isteksizlik sorunu çözülmelidir.

Aramızdaki sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

10 yıldır evliyim, eşimde uzun zamandır sosyal medya bağımlılığı var. Tüm vaktini telefonda geçiriyor, sonra da cinsellik ya­şamak istiyor. Ben de onu reddediyorum. Bu sorunu nasıl çözeriz? M.D./İstanbul

CEVAP:

İki kişinin beraber bir hayat kurmak için bir araya geldiği evlilik kurumunda eşlerden birinin kendine evliliğin dışında bir alana kaydırması evlilik anayasasına ters düşmektedir. Duygusal uzaklaşma ve yabancılaşma zamanla cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edemeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için cinsel yakınlık da bozuluyor, ihtiyacı olan ilgiyi almadığını düşünen eş kendini kullanılmış hissedebiliyor ve cinsel ilişkiyi reddederek tepkisini göstermeye çalışıyor. Siz de eşinizle konuşarak aşırı telefon ve televizyon kullanımından duyduğunuz rahatsızlığı dile getirip, birlikte bir çözüm bulma konusunda ısrarcı olabilirsiniz.