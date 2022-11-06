Depresyon cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Depresyon hem hormonal hem de psikolojik düzeyde cinsel isteğin azalmasına hatta hiç olmamasına neden olabilir…

Acaba bu süreçte ne yapabilirim?

SORU:

2 yıldır depresyondayım, ağır ilaçlar kullanıyorum Eşimle herhangi bir cinsel yaşantımız kalmadı. Çünkü hiç isteğim yok. Bu süreçte yine de yapıla­bilecek bir şeyler var mı? R.S./Aydın

CEVAP:

Karamsar düşünceler, hiçbir şeyden zevk almama, derin bir mutsuzluk ve umutsuzluk şeklinde kendini gösteren duygu durum bozukluğuna depresyon denir. Depresyon için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliği artı­rabilir. Cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Depresyon ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Cinsel isteksizlik ya da uyarılma güçlüğü en sık görülen sonuç­tur. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç verme­sini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir. Sizin durumunuzda önce depresyonu tedavi ettirmeniz kendinizi iyi hissetmeye başla­dığınızda cinsel terapi almanız uygun olur. Cinsel isteği fazla etkilemeyen ilaçlarla cinsel terapinin birlikte uygulanması, dışa dönüklüğün teşvik edilmesi, beklentisiz se­vişme gibi bazı küçük adımlar depresyondan çıkmaya da yardımcı olabilir.

Cinsel heyecanımız zamanla biter mi?

SORU:

23 yaşında nişanlı bir genç kızım. Evlendikten sonra cinsel heyecanımın bitmesinden korkuyorum. Bunu evli arkadaşlarımda da gördüm. Siz ne dersiniz? D.S./Mersin

CEVAP:

Evlilik zor fakat zor olduğu kadar da güzel bir süreçtir. “Evlilik ve sevgi emek ister” sözü gerçekten doğrudur. Cinsellik aynı zamanda evlilikleri ayakta tutabilecek, çiftin kendisiyle ve çevresiyle barışık olmasını sağlayabilecek bir araçtır. Eşler birbirlerini anladıkları, gerçekten anlaşa­bildikleri, birbirlerinin biyolojik saatlerini öğrenebildikleri ve beraber bir şeyler yapmaktan hoşlandıkları sürece ölen tek şey imzaya dayalı korkulardır.

İlacımı kullanmaya devam edeyim mi?

SORU:

Yaklaşık 15 yıldır erken boşalma prob­lemim var. Gittiğim doktorlardan biri psikiyatri diğeri prostat ilacı verdi. Her ikisi de işe yaramadığı gibi sertleşme ve cinsel istek sorunları da yaşamaya baş­ladım. İlaç kullanmaya devam etmemi önerir misiniz? H.N./Balıkesir

CEVAP:

Tedavinizi yapan doktorların önerdiği ilaçlar hakkında bir yorum yapmam etik olarak doğru olmaz, ilacı öneren doktora sora­rak karar vermeniz daha uygun olur. Son yıllarda boşalma zamanının geciktirilmesin­de bazı ilaçlardan faydalanılmaktadır. Bu ilaçların çoğu; cinsel uyarılmayı geciktirici yan etkileri nedeniyle boşalma süresini uzatırlar. Cinsel uyarılmayı azaltan, etkinliği kullanım süresi ile sınırlı olan bu yöntemler; boşalmanın daha geç olmasına yardımcı olurken, istemsiz bir refleks halinde ortaya çıkmasına engel olamazlar. Erken boşalma tedavisinde ilaç kullanımın tek seçenek de­ğildir. Erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli dene­tim sağlamayı öğrenmektir. Cinsel heyecanı yönetmeyi öğrenmek yüzmeyi öğrenmek gibi isteyen her erkeğin hangi yaşta olursa olsun sonradan kazanabileceği bir beceridir.