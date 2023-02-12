Depremzedelerin yerleştirileceği yurtlar boşaltılmaya başlandı
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Depremzedelerin yerleştirileceği yurtlar boşaltılmaya başlandı

Depremzedelerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği açıklamasının ardından, öğrenciler eşyalarını toplamak için kaldıkları yurda geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, çok sayıda kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedekiler de tahliye edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini, depremzedelerin ise KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurdu.

Açıklamanın ardından yurtlarda kalan öğrenciler özel eşyalarını almak üzere kaldıkları yurtlara geldiler. Cevizlibağ’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki odalar öğrenciler tarafından boşaltılmaya başladı.

(DHA)

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Depremzedelerin yerleştirileceği yurtlar boşaltılmaya başlandı
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